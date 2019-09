Sabitzer und Lainer in kicker-Elf des Tages

Carmen Jaspersen, APA

Sabitzer stach mit einem Freistoßtor gegen Bremen hervor

Die ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Stefan Lainer haben es in der deutschen Bundesliga jeweils zum zweiten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" des Fachmagazins "kicker" geschafft. Offensivmann Sabitzer erhielt nach seinem Freistoßtor beim 3:0-Sieg von Tabellenführer RB Leipzig gegen Werder Bremen als Spieler des Spiels die Note 2.

Rechtsverteidiger Lainer wurde für seine Darbietung am Sonntag beim 2:1-Erfolg von Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf mit 2,5 bedacht. Drei Tage davor hatte er mit seinem Team in der Europa League noch eine 0:4-Heimpleite gegen den WAC kassiert. In der 2. Bundesliga wurden mit Torhüter Martin Fraisl (SV Sandhausen) und Angreifer Martin Harnik (Hamburger SV) ebenfalls zwei Österreicher ins Team der Runde berufen.

apa