Matthäus: Kimmich auf einer Stufe mit Lahm

Alex Grimm, getty

Auf Augenhöhe? Laut Lothar Matthäus ist Joshua Kimmich (li.) auf dem Niveau con Philipp Lahm angekommen

In der deutschen Nationalmannschaft ist Joshua Kimmich vom FC Bayern unter Joachim Löw im zentralen Mittelfeld auf der Sechserposition gesetzt. Mittlerweile setzt auch Bayern-Coach Niko Kovac den 24-Jährigen im Verein immer häufiger im Mittelfeld statt auf der rechten defensiven Außenbahn ein. An der optimalen Position für den Nationalspieler scheiden sich die Geister. Für Bayern-Legende Lothar Matthäus ist indes klar, wo er persönlich Kimmich am liebsten spielen sieht.

"Er ist auf beiden Positionen sehr wertvoll", konstatierte Matthäus im Interview mit der "AZ", erklärte aber anschließend, warum er Kimmich lieber auf der rechten Seite sieht. "Über rechts ist er offensiv mehr beteiligt, mit Toren und Vorlagen. Da hat es viele Aktionen in der Vergangenheit gegeben, in denen er wichtige Impulse gesetzt hat. Also ich sehe ihn grundsätzlich lieber als rechter Verteidiger, weil er der Offensive viel bringt", schwärmte der ehemalige Weltfußballer von den Qualitäten des Bayern-Stars.

Was gegen die These von Matthäus spricht: In den acht Pflichtspielen in der laufenden Spielzeit setzte Kovac Kimmich je vier Mal im defensiven Mittelfeld und als rechter Verteidiger ein. Seine drei Torvorlagen in der laufenden Spielzeit - zuletzt die zwei Assists beim 4:0 gegen den 1. FC Köln - bereitete der Rechtsfuß aus der Zentrale als Sechser vor.

Matthäus sieht Kimmich auf einer Stufe mit Philipp Lahm

Für Lothar Matthäus ist Kimmich ohnehin auf beiden Position einer der besten Spieler des Planeten. "Ich rede von höchstem Niveau, von Weltklasse", betonte der Weltmeister von 1990. Mittlerweile könne sich der Bayern-Star sogar mit verdienten deutschen Ex-Nationalspielern und Weltmeistern wie Andreas Brehme oder Philipp Lahm messen: "Joshua steht Lahm in nichts nach", so Matthäus.

Als Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft wurde Lahm, der 2017 seine Profikarriere beendete, 2014 Weltmeister in Brasilien und gewann als Höhepunkt seiner Vereinslaufbahn 2013 mit dem FC Bayern das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Einen großer internationaler Titel fehlt Kimmich bislang noch im Trophäenschrank, den immerhin auch schon vier Meisterschalen und zwei DFB-Pokale zieren.

Sollte die Zeit von Manuel Neuer als Mannschaftskapitän der Nationalmannschaft und von Bayern München in der Zukunft einmal abgelaufen sein, sieht Matthäus in Kimmich einen idealen und würdigen Nachfolger als Träger der Kapitänsbinde. Vom Können und seiner Persönlichkeit habe Kimmich "absolut" das Zeug dazu in die großen Fußstapfen von Bayern-Größen wie Neuer, Lahm, Oliver Kahn oder eben Lothar Mathhäus zu treten.