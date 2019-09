Keller will sich "höchstens einen Gespritzten" gönnen

Boris Streubel, getty

Möchte den jahrelangen Konflikt zwischen Amateuren und Profis beenden: Fritz Keller

Fritz Keller wird am Freitag zum 13. Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes gewählt. Auf den neuen Verbandsboss wartet jede Menge Arbeit.

Keller möchte einen klaren Kopf behalten. "Höchstens einen Gespritzten", antwortete der designierte Präsident des Deutschen Fußball-Bundes auf die "SID"-Frage, ob er sich nach seiner Wahl am Freitag einen "Ebbelwoi" gönnen wird. Der Winzer und Gastronom plant im Anschluss an den Bundestag in Frankfurt/Main also keine große Feier mit hiesigen Getränken, er will anpacken - seine Agenda ist lang.

"Ich hoffe, dass ich mich einbringen kann, um das umzusetzen, was wichtig für den Fußball ist. Es sind einige Aufgaben zu erledigen", sagte der scheidende Klubchef des Bundesligisten SC Freiburg, der Mitte August von der DFB-Findungskommission überraschend nominiert worden war und eine Woche später die Zustimmung der Profis und der Amateure erhielt: "Meine Hauptaufgabe wird sein, zum Dienstleister und Lobbyisten für jede Liga zu werden."

Damit ist klar, was der Nachfolger des im April zurückgetretenen Reinhard Grindel in erster Linie beabsichtigt: Keller möchte den jahrelangen Konflikt zwischen Amateuren und Profis beenden. Ganz nebenbei muss der 62-Jährige den Verband aus der Dauerkrise führen, für eine moderne Struktur sorgen, den Bau der Akademie vorantreiben, den Weg der Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze forcieren, die Zusammenarbeit mit den internationalen Gremien verbessern, einen neuen Grundlagenvertrag aushandeln - und die EM-Endrunde 2024 planen.

Fritz Keller hat beim DFB weniger Macht als seine Vorgänger

"Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, das wird ein Fulltime-Job. Aber ich kann nicht mehr machen, als mein Bestes zu geben - von ganzem Herzen. Ich will das zurückgeben, was der Fußball mir gegeben hat. Ich werde Gas geben für eine tolle Sache - für den schönsten Sport der Welt", äußerte Keller: "Zum Ausgleich habe ich habe mir vorgenommen, wandern zu gehen. Man muss zwischendurch den Tank wieder auffüllen. Der Akku wird nämlich auch mal leer werden."

Damit sich das Patenkind des deutschen Ehrenspielführers Fritz Walter nicht wie seine Vorgänger verzettelt, bekommt er Helfer zur Seite gestellt. Vizepräsident Rainer Koch soll beim größten Einzelsportverband der Welt als neuer "Außenminister" fungieren. Als Folge des Grindel-Rücktritts ist der DFB derzeit weder im Council des Weltverbands FIFA noch im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union vertreten, zumindest ins UEFA-Exko will Koch einziehen.

Auch innerhalb des DFB, dessen Budget bei mehr als 400 Millionen Euro im Jahr liegt, wird Keller nicht mehr so viel Macht wie seine Vorgänger besitzen. Unter dem 13. Präsidenten soll es eine deutlichere Trennung zwischen den wirtschaftlichen und den gemeinnützigen Aufgaben geben. Deshalb werden alle Aktivitäten, mit denen Geld verdient wird, künftig von der DFB GmbH verantwortet. Gemeinnützige Aufgaben obliegen dem DFB e.V.. Starker Mann der GmbH soll Generalsekretär Friedrich Curtius werden, Oliver Bierhoff ist als Geschäftsführer Sport vorgesehen.

Keller: "Fußball ist der Kitt der Gesellschaft, es ist das letzte Lagerfeuer"

"Es wird keine One-Man-Show geben. Viele Leute werden in der Verantwortung sein. Wir werden gut aufgestellt sein. Der DFB ist besser als sein Ruf", sagte Keller, der das Weingut der Familie seinem Sohn übergibt: "Ich werde drei, vier Tage in der Woche in der Zentrale in Frankfurt sein. In der restlichen Zeit werde ich in der Weltgeschichte unterwegs sein."

Rund um die Uhr will Keller für das Werben, was ihm wichtig ist. "Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Fußball ist der Kitt der Gesellschaft, es ist das letzte Lagerfeuer. Wir wollen allen eine Heimat bieten und ein Beispiel für ein friedliches Miteinander abgeben", äußerte der künftige DFB-Boss: "Im Profibereich wollen wir international wieder dahinkommen, wo wir waren - mit der Nationalmannschaft und der Bundesliga. Das wird auch auf die unteren Ligen ausstrahlen."

Ausstrahlen auf den Verband soll auch die Vorliebe des neuen Chefs zum Frauenfußball, der sich seit Jahren in der Krise befindet. "Der Frauenfußball wird eine große Rolle spielen. Es kann nicht sein, dass Mädchen keinen Platz in einem Klub finden", sagte Keller: "Der Profifußball, der Amateurfußball und der Frauenfußball - das gehört alles zusammen."