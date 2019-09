Geläuterter Neymar kriecht vor PSG-Fans zu Kreuze

Kevork Djansezian, getty

Möchte einen Neustart bei PSG: Neymar

Superstar Neymar vom französischen Meister Paris Saint-Germain hat sich erstmals ausführlich zu seinem umstrittenen Verhalten im Sommer geäußert und Reue gezeigt.

Bis zum Ende der Transferperiode hatte der Brasilianer mit allen Mitteln versucht, eine Rückkehr zum FC Barcelona zu erzwingen.

"Ich habe vieles verbockt. Das verloren gegangene Vertrauen wiederzuerlangen, hat einen hohen Preis", gab sich der 27-Jährige gegenüber dem "Mirror" kleinlaut. Er wolle aber aus seinen Fehlern lernen und gelobte Besserung für die Zukunft.

Die Ursache für sein allürenreiches Gebaren sieht Neymar in seiner psychischen Verfassung. "Ich denke, wenn es dir mental gut geht, passieren solche Dinge auf natürliche Weise. Es ist dann wahrscheinlicher, dass man die richtigen Dinge tut. Wenn es einem nicht so gut geht, werden die Dinge auch nicht so laufen, wie man es erwartet", so der Dribbelstar.

Neymar hat große Ziele für die Zukunft

Neben seinen mentalen Problemen machte Neymar auch seine schmerzhafte Pause aufgrund einer Fußverletzung zum Thema.

"Das ist die schlimmste Zeit in der Karriere eines Athleten. Ich habe es vermisst, Tore zu schießen. Aber Verletzungen gehören zur Karriere dazu und wir versuchen, uns darauf vorzubereiten und sie zu verhindern", sagte der 27-Jährige.

Abschließend verriet der Linksaußen noch, was ihm vor Spielen Kraft gibt: "Ich höre vor jedem Spiel Musik und bete immer, manchmal mit meinem Vater."

In Zukunft möchte der Superstar bei der Wahl zum Weltfußballer seinem ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi nicht mehr den Vortritt lassen: "Ich möchte der beste Fußballer der Welt sein. So einfach ist das."

Offenbar befindet sich Neymar auf einem guten Weg: Nach seinem Comeback erzielte der Selecao-Zauberer zuletzt zwei Mal in Folge den Siegtreffer für PSG.