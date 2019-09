Matthäus kritisiert BVB: "Darf nicht passieren"

Boris Streubel, getty

Lothar Matthäus weiß, was beim BVB in Frankfurt falsch gelaufen ist

Nach der 1:3-Niederlage bei Union Berlin ließ der BVB auch beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus glaubt zu wissen, warum die Dortmunder nur einen statt drei Zähler holten.

"Manchmal denken technisch überlegene Mannschaften, dass sie jeden Gegner spielerisch auseinandernehmen können", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und bezog sich dabei unter anderem auf den Auftritt des BVB bei Union Berlin. Nicht selten gehe dies nach hinten los, urteilte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

Dass es für den BVB in Frankfurt "nur" zu einem 2:2 reichte, kreidete Matthäus den Dortmundern durchaus an. "Wenn man Meister werden will, muss man anders auftreten", so der 58-Jährige, der erklärte, der BVB hätte in Frankfurt in der Schlussphase "konzentrierter, schlauer und robuster sein müssen".

Die Dortmunder würden es "zu oft" nicht schaffen, einen Vorsprung über die Zeit zu retten, urteilte Matthäus: "Das darf einer Spitzenmannschaft nicht passieren."

Matthäus sieht BVB personell top aufgestellt

Ein Mentalitätsproblem sieht Matthäus bei der Borussia nicht. Mit einem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt müsse man schlicht "auch mal leben können", so der Rekord-Nationalspieler, der im Dortmunder Kader eine "perfekte Mischung" sieht: "Personell fehlt dieser Mannschaft überhaupt nichts."

"Dortmund verspielt zwar immer wieder Führungen, hat aber auch gezeigt, dass sie Rückstände in Siege verwandeln können. Konstanz ist das Stichwort. Nur dann reicht es am Ende zum Titel", erklärte Matthäus.