Mascarell adelt Wagner: Stil passt "perfekt" zu Schalke

Christof Koepsel, getty

Omar Mascarell fühlt sich beim FC Schalke richtig wohl

Nach einer schweren Saison 2018/19 und zahlreichen Gerüchten um einen vorzeitigen Abschied, hat Omar Mascarell in der laufenden Spielzeit seinen Frieden mit dem FC Schalke geschlossen. Ein Verdienst von Neu-Trainer David Wagner, wie der Mittelfeldspieler am Dienstag gegenüber Medienvertretern erklärte.

Es sei "hundertprozentig" seine bisher beste Zeit auf Schalke, versicherte der defensive Mittelfeldspieler, der bisher in allen fünf Ligaspielen und auch in der ersten DFB-Pokalrunde in der Startelf stand.

Wer für seinen verbesserten Gemütszustand verantwortlich ist, liegt für Mascarell auf der Hand: Trainer David Wagner. "Er gibt allen Spielern Vertrauen. Wir haben das Selbstvertrauen zurück. Das war das wichtigste nach der letzten Spielzeit", so der 26-Jährige.

Für den Mittelfeldspieler sei "die Art, wie wir spielen" der Hauptgrund für die neue Lust, die das Team versprüht. Die Vorgaben des Trainers und dessen Stil seien schlicht "perfekt", urteilte der Abräumer, der zudem noch einen kleinen Seitenhieb Richtung Ex-Trainer Domenico Tedesco verteilte.

Er fühle sich derzeit total fit, beteuerte Mascarell. "Aber das betrifft nach meinen Eindrücken die gesamte Mannschaft. Wir sind fitter als in der letzten Saison. Im Trainingslager haben wir meistens zweimal pro Tag trainiert", deutete der Mittelfeldspieler an, dass die Arbeit unter Tedesco nicht derart fruchtete.