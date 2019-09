Hoeneß droht Löw mit DFB-Boykott der Bayern-Stars

Alexander Hassenstein, getty

Uli Hoeneß vom FC Bayern drohte Joachim Löw und dem DFB

Die Attacke von Uli Hoeneß, dem Präsidenten des FC Bayern München, gegen Marc-André ter Stegen und den DFB schlägt hohe Wellen. Nun hat der 67-Jährige sogar gedroht, keine deutschen Nationalspieler mehr abstellen zu wollen, sollte Manuel Neuer seinen Stammplatz im DFB-Tor verlieren.

"Wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet", wird Hoeneß in der "Sport Bild" zitiert. Der Präsident stellte unmissverständlich klar: "Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen."

Hoeneß hatte zuletzt scharf gegen ter Stegen und den DFB geschossen. Laut dem Bayern-Präsidenten hat der Schlussmann vom FC Barcelona "überhaupt keinen Anspruch", in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Die Münchner würden es sich "das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund".

Hoeneß erwarte von den handelnden Personen beim DFB, "dass man den Herrn ter Stegen schon mal in die Ecke stellt und ihm klar sagt, dass es so nicht geht", sagte der Bayern-Präsident: "Er beschädigt hier einen völlig untadeligen Sportsmann wie den Manuel Neuer."

Ter Stegen winkt Einsatz gegen Argentinien oder Estland

Oliver Bierhoff, Teammanager der Nationalmannschaft, zeigte sich von der Boykott-Drohung unbeeindruckt: "Zumal ein Verein laut Fifa-Statuten zur Abstellung verpflichtet ist", so der 51-Jährige.

Auch Bundestrainer Joachim Löw hatte bereits gelassen auf die Hoeneß-Attacke reagiert. "Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken", sagte Löw der "Bild am Sonntag".

Laut "Sport Bild" plant Löw beim kommenden Länderspiel-Doppelpack im Oktober einen Einsatz von ter Stegen. Ob der Barca-Schlussmann im Testspiel gegen Argentinien oder im EM-Quali-Spiel gegen Estland zum Einsatz kommt, wolle der Bundestrainer allerdings noch mit Torwart-Coach Andreas Köpke besprechen.