Lewandowski war in Coutinho-Deal eingebunden

Alexander Hassenstein, getty

Robert Lewandowski freut sich über die Verpflichtung von Coutinho

Am 16. August bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, dass der FC Bayern München Philippe Coutinho vom FC Barcelona ausleihen wird. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski wusste wohl schon vorher von dem Deal.

Wie die "Sport Bild" berichtet, war Lewandowski in den Coutinho-Wechsel eingebunden und bereits zwei Tage vor der Bekanntgabe des Transfers informiert.

Der Stürmer soll schon in der Vorbereitung angemerkt haben, dass ihm ein Spieler fehlt, der mit dem ersten Kontakt die Mitspieler bedienen und Pässe in die Tiefe spielen kann. Diesen hat Lewandowski nun mit Coutinho an die Seite gestellt bekommen.

"Sein letzter Pass ist Wahnsinn. Er kann in wichtigen Spielen, gerade in der Champions League, der Schlüssel sein", schwärmte Lewandowski unlängst von seinem neuen Mitspieler.

Zuletzt hatte der Pole Coutinho sogar einen Elfmeter beim Sieg gegen den 1. FC Köln (4:0) überlassen. Das sei eine "spontane Aktion" gewesen: "Für Philippe war es wichtig. Wir müssen als Mannschaft zusammenhalten."