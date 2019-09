Marcel Reif: Hummels-Ausfall "reißt sofort ein Riesenloch"

Lars Baron, getty

BVB-Verteidiger Mats Hummels (r.) musste gegen Eintracht Frankfurt vorzeitig vom Feld

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verpasste zuletzt trotz zweifacher Führung bei Eintracht Frankfurt den Sieg. Hinterher entbrannte erneut die Debatte über fehlende Mentalität beim BVB. TV-Experte Marcel Reif hat da seine ganz eigene Meinung.

Der einstige Fußball-Kommentator führte in seiner "Sport1"-Kolumne aus, er werde "stutzig, wenn es darum geht, die Mentalität zu hinterfragen". Dies gehe "in Dortmund an der Sache vorbei". Vielmehr glaube er, dass die Mannschaft "ein 'charakterliches Problem'" hat.

Demnach sei "der Charakter der Spieler und ihre Art, Fußball zu spielen" für eine Spitzenmannschaft "noch nicht ausbalanciert", so Reif weiter: "Soll heißen: Spieler wie Hakimi, Sancho, Akanji – alle diese jungen Hochbegabten sind Spieler, um tolle Dinge zu kreieren. Aber wenn der Gegner richtig dagegenhält und selber mit Wucht kommt, wo sind dann die Spieler, die die Mannschaft beruhigen?"

Leider nur ein Punkt für uns gestern... Ich versuche es bis Samstag wieder zu schaffen, ob es klappt wird sich aber erst in ein paar Tagen zeigen. pic.twitter.com/RmqTyrCKrL — Mats Hummels (@matshummels) 23. September 2019

Zwar habe der BVB seinen Kader in den letzten zwei Jahren durch Spieler wie Axel Witsel und Mats Hummels verstärkt. Ein Problem entstehe allerdings prompt, sobald einer der Routiniers fehlt: "In Frankfurt, als die Eintracht sich von den Zuschauern hat richtig anschieben lassen, da war Hummels schon ausgewechselt - und das reißt sofort ein Riesenloch."

Falls bei der Borussia "Spieler ausfallen, die nicht nur fürs Feuerwerk zuständig sind, sondern auch fürs Löschen, dann werden sie immer wieder Probleme kriegen", so der 69-Jährige. Ob Innenverteidiger Hummels am 6. Bundesliga-Spieltag am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen Werder Bremen auflaufen kann, ist noch nicht sicher.

Letztlich komme es laut Reif auch in Zukunft darauf an, "solche 'Mentalitätsspieler' wie den 30-Jährigen zu suchen. Matthias Sammer, externer Berater des Revierklubs, sei in dieser Hinsicht als "Chefbaumeister" gefragt. "Und ziemlich sicher sind sie noch nicht fertig mit dem Kader. Da sind sehr viele, sehr Junge, sehr Hochbegabte, die möglicherweise mal reinwachsen in die Rolle des Stabilisators."