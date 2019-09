Liverpool siegt locker, Chelsea feiert Schützenfest

Laurence Griffiths, getty

Der FC Liverpool gewann mit 2:0 gegen Milton Keynes

Der FC Liverpool hat seinen Erfolgszug weiter fortgesetzt und im englischen League Cup das Achtelfinale erreicht. Mit einer B-Elf setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gegen den Drittligisten Milton Keynes Dons mit 2:0 durch.

Routinier James Milner (41.) und der erst 17-jährige Ki-Jana Hoever (69.) stellten die Weichen für die Reds, die ohne sämtliche Superstars antraten, auf Sieg.

Auch der FC Chelsea löste das Ticket für die nächste Runde. Die Blues gewannen ihr Spiel gegen den Viertligisten Grimsby Town locker mit 7:1. Ross Barkley (4.), Ex-BVB-Stürmer Michy Batshuayi (7./86.), Pedro (43./Elfmeter), Kurt Zouma (56.), Reece James (82.) und der nach seiner schweren Verletzung wieder genesene Callum Hudson-Odoi (89.) trafen für den haushohen Favoriten.

Überraschend ausgeschieden ist West Ham United, das bei League-One-Team Oxford United mit 0:4 verlor. Auch Premier-League-Aufsteiger Sheffield United verabschiedete sich nach einer 0:1-Niederlage gegen Drittligist Sunderland vorzeitig aus dem Wettbewerb.

Am Dienstag feierten bereits der FC Arsenal und Manchester City den Einzug in die nächste Runde. Tottenham war dagegen sensationell am Viertligisten Colchester United gescheitert.