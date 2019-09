Was RB besser macht als Bayern und BVB

Maja Hitij, getty

RB Leipzig steht in der Tabelle vor FC Bayern und BVB

Nach fünf Spieltagen in der Fußball-Bundesliga führt RB Leipzig die Tabelle vor dem FC Bayern München und Borussia Dortmund an. Der Höhenflug der Sachsen hängt eng mit der herausragenden Arbeit des neuen Trainers Julian Nagelsmann zusammen, hat aber noch weitere Gründe.

So richtig zufrieden war Julian Nagelsmann mit dem Auftritt seiner Mannschaft zumindest nach außen hin nicht. "Wir haben kein Feuerwerk abgebrannt und waren nicht immer dominant genug", sagte der Coach nach dem souveränen 3:0-Sieg von RB Leipzig bei Werder Bremen. "Das war noch keine Drohung an die Liga."

In München und Dortmund nahm man den Auftritt der Roten Bullen womöglich anders wahr. Obwohl Leipzig nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen Konrad Laimer bereits seit der 64. Spielminute in Unterzahl agierte, war die 2:0-Führung durch Treffer von Kapitän Willi Orban (13.) und Marcel Sabitzer (35.) gegen das stark ersatzgeschwächte Werder nie gefährdet. Stattdessen setzte Joker Marcelo Saracchi mit seinem ersten Bundesligator (83.) den Schlusspunkt unter eine erstaunlich reife Leistung des alten und neuen Tabellenführers.

Zwar mahnte Orban voller Bescheidenheit, im Vergleich zum FC Bayern müsse sein Team "noch konstanter werden". Die Zahlen sprechen aber eine eindeutige Sprache: Mit 13 Punkten sammelte RB in den fünf bislang absolvierten Partien zwei Zähler mehr als der Rekordmeister. Der Vorsprung auf den BVB auf Platz drei beträgt bereits drei Punkte.

Fußball-Deutschland muss sich wohl damit abfinden, dass der bei vielen Fans immer noch verhasste "Brauseklub" in dieser Saison ein gewichtiges Wort im Kampf um die Meisterschaft mitreden wird.

Julian Nagelsmann macht RB Leipzig besser

Dass RB nach der Vize-Meisterschaft 2017 und dem Erreichen des DFB-Pokalfinals im Sommer schon bald den ersten großen Titel seine Vereinsgeschichte feiern könnte, ist auch ein Verdienst von Nagelsmann. In den wenigen Monaten seit seinem Amtsantritt hat der ehemalige Hoffenheim-Trainer, so scheint es, sein neues Team bereits auf ein höheres Level gehoben.

Nagelsmann mache "jeden Spieler besser", schwärmte Orban nach dem 2:1-Erfolg in der Champions League bei Benfica gegenüber "DAZN". Im Spiel mit dem Ball habe RB unter dem 32-Jährigen "mehr Struktur vor allem im Spiel mit dem Ball und auch eine gute Raumaufteilung" - ein kleiner Gruß auch an Nagelsmanns Vorgänger und Ex-Sportdirektor Ralf Rangnick, unter dem die traditionelle Leipziger Spielphilosophie, hohes Pressing und blitzartiges Umschaltspiel, in der vergangenen Spielzeit phasenweise ausgereizt schien.

Zwar ist die durch Rangnicks Wirken implantierte RB-DNA weiterhin allgegenwärtig. Nagelsmann unterzog sie aber einer Frischzellenkur. Mit limitierten Ballkontakten und so genannten "Provokationsregeln" fordert der Coach seine Spieler im Training bis zum Äußersten und manchmal auch darüber hinaus. Die Taktik-Tafel ist im Arbeitsalltag der Profis allgegenwärtig, genauso wie intensives Video-Studium. Der Lohn der harten Arbeit: Akteure wie Timo Werner und Marcel Sabitzer sind aktuell in der Form ihres Lebens.

BVB und FC Bayern dachten über Julian Nagelsmann nach

Der ein oder andere Verantwortliche von BVB und FC Bayern schaut dieser Tage womöglich ein wenig neidisch nach Leipzig. Bei beiden Großklubs stand Nagelsmann in den letzten Jahren auf der Liste der potenziellen Trainerkandidaten. Doch dem Rekordmeister war Nagelsmann zu unerfahren, er entschied sich für die Verpflichtung von Niko Kovac.

Einem möglichen Nagelsmann-Wechsel nach Dortmund schob Hoffenheim im Sommer 2018 den Riegel vor. Die Borussia verpflichtete daraufhin Lucien Favre. Hundertprozentig zufrieden sind angeblich beide Vereine mit ihren Übungsleitern nicht.

In Leipzig verfügt Nagelsmann nun auch dank der Red-Bull-Millionen über ideale Voraussetzungen, um seine Idee vom Fußball umzusetzen. Der Kader ist quantitativ und qualitativ stark besetzt, das Team in den letzten Jahren zu einer Einheit auf und neben dem Platz zusammengewachsen.

Den größten vereinsinternen Unruheherd, die ungeklärte Zukunft von Timo Werner, legten die Klub-Bosse um den vom SC Paderborn abgeworbenen Manager Markus Krösche Ende August mit der Vertragsverlängerung bis 2023 überraschend still. Die Infrastruktur rund um das Trainingszentrum am Cottaweg sucht im deutschen Oberhaus ohnehin ihresgleichen.

Tiefstapelei hin, Bescheidenheit her: Was momentan in Leipzig entsteht, wirkt doch eindeutig wie eine Drohung an die Bundesliga.

Tobias Knoop