Harit äußert sich zu Zukunft auf Schalke

Christof Koepsel, getty

Amine Harit fühlt sich beim FC Schalke 04 wohl

Im Sommer galt Amine Harit noch als Streichkandidat beim FC Schalke 04. Mittlerweile ist der Marokkaner das Gesicht des königsblauen Aufschwungs. In einem "Sky"-Interview erklärte der Offensivmann nun, wie er zurück in die Erfolgsspur gefunden hat.

"Das letzte Jahr war wirklich schwer für mich und meine Familie. Ich habe nach dem letzten Jahr erst einmal Urlaub gebraucht, um runterzukommen. Ich habe dann hart gearbeitet in meiner freien Zeit, um stärker zurückzukommen", erklärte Harit.

Die Vergangenheit will der 22-Jährige nun hinter sich lassen. "Diese Auszeit hat mich zum Umdenken gebracht. Im letzten Jahr habe ich viel zu viel nachgedacht. Wenn man zu viel nachdenkt als Fußballer, ist das nie gut", betonte Harit und ergänzte: "Ich brauche einen freien Kopf. Ich habe alles gegeben, um in die jetzige Form zu kommen. Ich bin sehr glücklich, dass ich das so gemacht habe."

Harit glänzt derzeit mit Spielfreude, Laufstärke, Übersicht und Abschlussqualitäten. All das, was man schon lange von dem hochveranlagten Spieler erwartet hatte. Doch nach den schrecklichen Erlebnissen des Vorjahres ließ Harit all das vermissen. Im Juni 2018 hatte er in seiner Heimat einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein 28 Jahre alter Mann tödlich verletzt wurde.

Schalke-Trainer Wagner "bringt das Vertrauen zurück"

Ein weiterer wichtiger Grund für Harits Aufschwung ist Schalke-Coach David Wagner. "Mir persönlich hat er gesagt, was ihm gefällt und was nicht. Ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Der Trainer hat mir gezeigt, wie Dinge besser laufen können", so der Nationalspieler.

Auch der gesamten Mannschaft tue Wagner gut. "Er bringt das Vertrauen zurück, indem er Dinge direkt anspricht. Wenn etwas nicht gut läuft, sagt er das sofort. Es ist wichtig, dass der Trainer klare Ansagen macht: das ist gut, das ist nicht gut", sagte Harit, der betonte, dass Wagner einen "sehr guten Job" macht.

In dem Interview äußerte sich Harit außerdem zu den Saisonzielen des FC Schalke 04: "Wir wollen die meisten Spiele gewinnen, wenn ich Erster werden würde, dann wäre das unglaublich. Aber ich werde nicht sagen, wir landen unter den ersten drei oder vier. Vielleicht qualifizieren wir uns ja für einen europäischen Wettbewerb."

Harit sieht seine Zukunft auf Schalke

Unabhängig von der Qualifikation für den Europapokal sieht Harit seine Zukunft auf Schalke. "Ich weiß, dass viel über meine Zukunft geredet wird, aber ich bin wirklich zu 200 Prozent auf Schalke konzentriert", erklärte der Mittelfeldspieler: "Wir werden mit dem neuen Trainer, dem neuen Sportvorstand sprechen und dann sehen wir, was in der Zukunft passiert."

Derzeit fühle er sich bei Schalke sehr wohl. Es gebe keinen Grund über Verträge nachzudenken. "Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Zurzeit sprechen wir nur über Fußball." Harits Vertrag auf Schalke endet im Sommer 2021.