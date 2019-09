Bayern oder HSV? Fein spricht über seine Zukunft

Martin Rose, getty

Adrian Fein ist vom FC Bayern an den HSV verliehen

Rückkehr zum FC Bayern München oder Verbleib beim Hamburger SV? U21-Nationalspieler Adrian Fein will sich bei der Frage nach seinen Zukunftsplanungen noch nicht festlegen.

"Momentan spricht nichts dagegen, hier zu bleiben", sagte der vom Rekordmeister an den HSV ausgeliehene Mittelfeldspieler bei "Sky". "Aber ich bin nicht allein derjenige, der diese Entscheidung zu treffen hat. Es wird sich im Laufe der nächsten Monate ergeben."

Aus seinem großen Ziel machte der 20-Jährige keinen Hehl: "Natürlich will ich Bundesliga spielen, das wäre schon mega."

Stand jetzt kehrt Fein im Sommer 2020 vom HSV zum FC Bayern zurück. Allerdings verdichteten sich zuletzt Gerüchte, wonach der Tabellenzweite der 2. Bundesliga den Youngster gerne für eine weitere Saison ausleihen will.

Verlängerung beim FC Bayern schon angeschoben?

Voraussetzung dafür wäre allerdings eine Verlängerung seines nur noch bis 2021 laufenden Vertrags beim Rekordmeister. Gespräche darüber laufen laut "Bild" bereits.

Fein gehört in Hamburg unter Trainer Dieter Hecking zu den absoluten Leistungsträgern und verpasste noch keine einzige Zweitliga-Minute in der laufenden Spielzeit.

Beim FC Bayern kam Fein bislang lediglich für die zweite Mannschaft zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der gebürtige Münchner an Jahn Regensburg ausgeliehen, wo er immerhin 20 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt.

Anfang September gab Fein zudem sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft unter Trainer Stefan Kuntz.