Kovac warnt: "Fordere absolute Seriosität"

Alexander Hassenstein, getty

Niko Kovac tritt mit dem FC Bayern gegen den SC Paderborn an

Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) erwartet den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga das Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Trainer Niko Kovac hat seine Stars vor dem Duell mit dem Außenseiter gewarnt.

"Ich fordere absolute Seriosität. Wir werden mit Respekt da hinfahren und müssen 100 Prozent geben. Wir wollen performen und in Paderborn gewinnen", sagte der 47-Jährige am Donnerstag mit Nachdruck.

Auf die schwere Aufgabe am Dienstag in der Champions League bei Tottenham Hotspur und das folgende Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am 5. Oktober will Kovac deshalb personell keine Rücksicht nehmen.

"Bevor wir den zweiten oder dritten Schritt machen, müssen wir erst einmal den ersten machen. Wir denken nicht an Tottenham oder Hoffenheim", sagte er. "Ob man jemanden früher rausnimmt", darüber könne man nachdenken, ergänzte er, "wenn es in Paderborn gut läuft".

Ziel der Bayern in der englischen Woche sei es, so Kovac weiter, "dass wir Minimum in der Liga den Platz halten, vielleicht auch klettern, und in der Champions League erfolgreich sind, um beruhigt in die Länderspielpause zu gehen".

In Paderborn kann Kovac wieder auf David Alaba zurückgreifen. "David hat trainiert. Es sieht gut aus", sagte der Coach. Der Österreicher hatte wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt.

Dagegen erwartet Kovac Nationalspieler Leon Goretzka nach dessen Oberschenkel-OP erst nach der Länderspielpause wieder zurück. "Bei ihm wurden gerade die Fäden gezogen. Er fängt jetzt erst mit seinem Programm an."

Ausfallen wird auch Stürmertalent Jann-Fiete Arp. Der 19-Jährige brach sich im Training das Kahnbein an der Hand und wird operiert.

Die PK des FC Bayern im Live-Blog:

+++ Das war die PK +++

Die PK ist zu Ende. Kovac verabschiedet sich lächelnd von den Journalisten und verlässt den Presseraum.

+++ Kovac über Goretzka +++

"Ich persönlich glaube, dass er erst nach der Länderspielpause wieder voll einsatzbereit ist."

+++ Kovac über Rotation +++

"Wir spielen am Samstag und dann wieder am Dienstag. Diejenigen, die gegen Paderborn gewinnen können, werden spielen. Was dann am Dienstag ist, werden wir sehen. Wenn es in Paderborn gut läuft, kann man auch während des Spieles über Veränderungen nachdenken."

+++ Kovac über die Defensive +++

"Fußball ist ein Kollektiv-Sport. Das gilt auch in der Defensive. Wenn man gegen den Ball arbeitet, dann muss man kompakt auftreten. Da muss man wissen, was man will. Wenn wir uns alle gemeinsam daran halten, sind wir schwer zu überwinden. Das ist auch unser Ansatz: Nicht nur Tore schießen, sondern auch zu Null spielen. Die letzten Spiele haben dahingehend eine gute Entwicklung gezeigt."

+++ Kovac über Paderborn +++

"Es ist eine Mannschaft, die im 4-2-2 spielt. Das machen inzwischen viele Mannschaften. Die Mannschaft will aber Fußball spielen, sie wollen sich mit Kombinationen hinten heraus arbeiten. Bei so einem System ist das Gegenpressing auch immer ein Thema. Wir müssen die Lücken finden und die Fehler ausnutzen. Gegen den 1. FC Köln haben wir diese Lücken gefunden. Wir müssen dieses Mal nur schneller das zweite Tor nachlegen."

+++ Kovac über die Teammoral +++

"Wir machen das Teambuilding spielerisch, jetzt auch auf der Wiesn. Wir sind Arbeitskollegen, aber wir können auch Freunde werden. Wenn man eine Freundschaft hat, dann hilft man sich auf dem Platz und daneben. Das kann der entscheidende Unterschied werden. Wir haben einen guten Mix und jeder lernt etwas dazu und erweitert seinen Horizont."

+++ Kovac über Arp +++

"Schon als er vorgestellt wurde habe ich gesagt, dass er Zeit braucht. Die Konkurrenz hier ist sehr viel größer. Hier zu spielen, ist schwer. Wir wollen ihn jeden Tag besser machen. Wir wollen ihm aber nicht zu viel Druck machen. Man muss Geduld haben. Der Junge ist noch so jung. Er wird eine gute Entwicklung nehmen - hier oder auch wo anders."

+++ Kovac über die Neuzugänge +++

"Bei Coutinho, Perisic und Cuisance dauert es vielleicht noch ein bisschen, bis sie richtig da sind. Aber gerade die ersten beiden Spieler haben sich da in den letzten Wochen weiterentwickelt. Wir müssen in den nächsten Spielen insgesamt mehr Sicherheit bekommen - dass wir die Spiele schneller entscheiden. Wir sind auf einem guten Weg."

+++ Kovac über die Gefahr einer Blamage +++

"Ich fordere absolute Seriosität. Jeder Gegner gibt gegen uns immer 100 Prozent. Wir dürfen nicht im Kopf schon beim nächsten Spiel sein. Jetzt ist Paderborn. Wir wollen performen und unsere Ziele erreichen. Das ist Motivation genug."

+++ Kovac über die Flügelspieler +++

"Man kann nicht sagen, dass ja jemand gesetzt ist. Wir haben auf den Flügel aktuell drei, vier Spieler, die spielen werden. Zuletzt hat Serge Gnarby gespielt, Kingsley Coman hat auch mehrere Spieler am Stück gemacht. Das hatte er in den letzten Jahren nicht. Es freut mich aber, da eine Entwicklung zu sehen. Er mach Tore und legt Tore auf."

+++ Kovac über die Stimmung +++

"Wir nehmen es im inneren Kreis wahr, dass die Chemie stimmt. Es sind tolle Neuzugänge dazu gekommen, die auch gut aufgenommen wurden. Man sieht, wenn die Jungs abseits des Platzes etwas unternehmen, dass da eine Freundschaft entstanden ist. Das liegt natürlich auch an den Ergebnissen. Wir wollen das, was letztes Jahr passiert ist, nicht wiederholen. Das Wichtigste sind die Ergebnisse, wenn diese passen, ist die Stimmung in der Mannschaft automatisch gut."

+++ Kovac über die Mentalität +++

"Jede Mannschaft bringt Mentalität mit. Man kann das nicht immer auf diese Wort schieben. Auf der anderen Seite steht aber auch immer eine Mannschaft. Deshalb möchte ich mich an der aktuellen Diskussion nicht beteiligen. Wir haben vor jedem Gegner Respekt, wollen das Spiel aber trotzdem gewinnen."

+++ Kovac über das Personal +++

"David Alaba hat heute mittrainiert, es sieht gut aus. Das hatten wir uns erhofft, dass er es früher schafft als erwartet. Aber wir müssen sehen, wie sich das morgen entwickelt. Leon Goretzka braucht noch. Ihm wurden die Fäden gezogen, sodass er wieder mit dem Programm anfangen konnte. Vorher durfte er noch gar nichts machen. Jann-Fiete Arp hat sich im Training das Kahnbein in der Hand gebrochen."

+++ Es geht los +++

In diesen Minuten startet die Pressekonferenz in München. Niko Kovac ist pünktlich und sitzt schon auf der Bühne.

+++ Müller oder Coutinho? +++

Die Dauerthema an der Isar dreht sich aktuell um die Position im offensiven Mittelfeld. In den letzten Wochen hatte Barca-Leihgabe Philippe Coutinho etwas die Nase vorne. Baut Kovac weiter auf den Brasilianer oder darf sich Thomas Müller Chancen auf einen Einsatz ausrechnen?

+++ Wie steht es um das Personal? +++

Eine der spannendsten Frage beim FCB betrifft das Personal. Während Leon Goretzka wahrscheinlich erst in etwa vier Wochen wieder mit der Mannschaft trainieren kann, ist David Alaba schon weiter. Der Österreicher ist seit Donnerstag zurück auf dem Platz. Kann er sich Hoffnungen auf einen Einsatz gegen Paderborn machen oder kommt das Spiel noch zu früh?

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Letztes Wochenende besiegte der FC Bayern den 1. FC Köln souverän mit 4:0. Eine Woche später wartet nun der nächste Aufsteiger aus der 2. Bundesliga. Gegen Paderborn sind die Münchener einmal mehr der klare Favorit. Sollten die Bayern bei den Ostwestfalen patzen, wäre das nicht weniger als eine Sensation. Wie will Kovac ein solches Szenario verhindern?