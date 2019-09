ZDF überträgt BVB-Spiel live im Free-TV

Lars Baron, getty

Die BVB-Partie gegen Hoffenheim wird im Free-TV gezeigt

Fans von Borussia Dortmund dürfen sich kurz vor Weihnachten auf ein besonderes Schmankerl freuen: Das ZDF überträgt die Bundesliga-Partie des BVB bei der TSG 1899 Hoffenheim am 20. Dezember (20:30 Uhr) live im Free-TV.

Hintergrund: Der TV-Sender hatte sich die Rechte an den Freitagsspielen des 1., 17. und 18. Spieltags gesichert.

Nachdem die DFL am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen aller Begegnungen bis zum Jahreswechsel bekanntgab ist klar: Das Gastspiel des BVB im Kraichgau wird gezeigt.

Welche Mannschaften am ersten Spieltag nach der Winterpause im ZDF zu sehen sind, steht noch nicht fest. Unter anderem steigt dann das Duell des FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC in die Rückrunde.

Die Dortmunder haben in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Folge einen vorweihnachtlichen Auftritt im Free-TV. Am 17. Spieltag der vergangenen Saison übertrug das ZDF den West-Schlager gegen Gladbach.