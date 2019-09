DFB legt Grundstein für 150-Millionen-Projekt

Christian Kaspar-Bartke, getty

Joachim Löw und Co. bei der Grundsteinlegung der DFB-Akademie

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag in Anwesenheit der Bundeskanzlerin Angela Merkel den symbolischen Grundstein seiner neuen Zentrale in Frankfurt/Main gelegt.

150 Millionen Euro wird das Mega-Projekt mit einer Gesamtfläche von neun Hektar kosten. In rund zwei Jahren will der DFB seinen jetzigen Standort in der Otto-Fleck-Schneise verlassen und in die neue Heimat im Stadtteil Niederrad einziehen.

"Es ist eine Gebäude, das dem DFB gut ansteht. Es bringt alle Komponenten, von den Amateuren bis zu den Profis, unter ein Dach. Und der Fußball lebt von den Amateuren und den Profis gleichermaßen", sagte Merkel: "Das Projekt gibt dem Ganzen eine gemeinsame Fußballseele."

Auf dem Gelände an der Kennedyallee 274 sollen auch optimale sportliche Rahmenbedingungen entstehen. Neben dreieinhalb Naturrasen-Plätzen sind auf einer Fläche von 3700 Quadratmetern verschiedene Technik-Parcours und ein Beachsoccer-Feld geplant. Zudem bietet die Akademie 33 Athletenzimmer.

"Rund um den Neubau herrscht Aufbruchstimmung, die Vorfreude auf unser neues Zuhause ist groß", sagte Generalsekretär Friedrich Curtius: "Der neue DFB wird ein Ort der Begeisterung, der Ideen und Begegnungen. Diese Begeisterung wird auch positive Signale in unsere Gesellschaft senden."

Bundestrainer Joachim Löw möchte die neue DFB-Akademie mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen von Länderspiel-Lehrgängen als Trainingsstätte nutzen. "Es ist gut vorstellbar und sogar erstrebenswert, dass wir hier trainieren und schlafen, gerade vor Auswärtsspielen", sagte Löw bei der Grundsteinlegung.

"Man kann dem DFB nur gratulieren, dass er so ein Projekt in Angriff nimmt und es umgesetzt wird, auf starkes Bestreben von Oliver Bierhoff", sagte Löw: "Das ist die Basis für die Zukunft." Der 59-Jährige sprach von einer "Ideenschmiede für den deutschen Fußball, von der wir am Ende alle profitieren können. Wir brauchen sie auf jeden Fall." Die Akademie soll in zwei Jahren bezugsfertig sein.

Die Erneuerung beim Verband geht am Freitag weiter. Dann wird der 62 Jahre alte Fritz Keller beim DFB-Bundestag zum 13. Präsidenten gewählt. Der scheidende Klubchef des Bundesligisten SC Freiburg ist der einzige Kandidat, er folgt auf den im April zurückgetretenen Reinhard Grindel.