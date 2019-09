Trinkgelage mit Folgen: Derby-Spieler rammen Laternenpfahl

Dan Mullan, getty

Derby-Kapitän Richard Keogh bezahlt eine Alkohol-Eskapade mit einer schweren Verletzung

Was als eine Teambuilding-Maßnahme des englischen Zweitligisten Derby County angedacht war, endete für drei Spieler des Vereins mit einer Alkoholfahrt, die an einer Laterne sein jähes Ende fand. Die Folgen: Ein Kapitän, der mit einer Knieverletzung für den Rest der Spielzeit ausfällt, zwei Spieler, denen strafrechtliche Konsequenzen drohen, und ein wütender Verein.

Wie der "Telegraph" berichtet, traf sich das Team von Coach Phillip Cocu am Mittwochabend zu einem Bowlingabend mit anschließendem Abendessen. Das Treffen sei als teambildende Maßnahme vom Verein abgesegnet gewesen. Derzeit befindet sich die Rams in der englischen Zweitliga-Tabelle im unteren Mittelfeld, mit nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.

Während die meisten Spieler nach dem Essen nach Hause gingen, tranke Derby-Kapitän Richard Keogh mit seinen jüngeren Teamkollegen Mason Bennett und Tom Lawrence an der Bar bis in die späten Abendstunden weiter.

Nach dem Trinkgelage soll das Trio in zwei Autos gestiegen sein. Während der 23-jährige walisische Nationalspieler Lawrence und der 25-jährige Bennett sich angetrunken ans Steuer ihrer Wagen setzten, stieg der 33-jährige Ire Keogh als Beifahrer auf dem Rücksitz in das Auto von Lawrence. Die beiden Fahrer sollen sich dann ein Rennen geliefert haben, das für den Range Rover Sport von Lawrence um kurz vor Mitternacht an einem Laternenpfahl endete.

Irischer Nationalspieler erleidet Riss des vorderen Kreuzbands

Beim Aufprall erlitt der 26-fache irische Nationalspieler Keogh, der unangeschnallt auf dem Rücksitz gesessen haben soll, eine schwere Knieverletzung am vorderen Kreuzband und brach sich außerdem das Handgelenk. Das Urgestein der Rams, das bereits seit acht Jahren beim Klub im Herzen Englands spielt, wird nach Vereinsangaben für den Rest der Saison ausfallen. Den beiden anderen Spielern, die bei dem Vorfall weitestgehend unverletzt geblieben sind, drohen wegen Trunkenheit am Steuer strafrechtliche Konsequenzen, über die ein Gericht bereits im Oktober entscheiden soll.

Der Verein kündigte nach Bekanntwerden der Alkohol-Eskapade seiner drei Spieler drakonische Strafen an. "Sie werden dafür einen hohen Preis bezahlen", heißt es in einem Statement von Derby County, "sie hätten wissen müssen, wann Schluss ist. Als Klub können wir dieses Verhalten nicht billigen".