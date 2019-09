Medien: Nübel lehnt Offerte von RB Leipzig ab

Christian Kaspar-Bartke, getty

Alexander Nübel wechselt nicht vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig

Kapitän Alexander Nübel vom FC Schalke 04 hat offenbar eine Offerte von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig abgelehnt.

Nübel wolle im Sommer 2020, wenn sein Vertrag auf Schalke ausläuft, nicht ablösefrei zum aktuellen Tabellenführer wechseln, berichtet "Bild". Der Transfer sei damit vom Tisch.

Weiter heißt es, das Interesse von RB an Nübel sei "heiß" gewesen. Die Sachsen versuchten demnach bereits in diesem Sommer, das 22 Jahre alte Torwart-Juwel zu verpflichten. Schalke habe jedoch ein Ablöse-Angebot in Höhe von 13 Millionen Euro abgelehnt.

Dem Bericht zufolge ist Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider über die aktuellen Vorgänge in der Causa Nübel bestens informiert.

Der 49-Jährige war erst im Frühjahr aus dem Management von RB nach Gelsenkirchen gewechselt und unterhält noch gute Kontakte zu seinem Ex-Klub.

Auch FC Bayern, BVB und Co. an Alexander Nübel interessiert?

Die Absage an Leipzig bedeutet jedoch keineswegs, dass ein Abgang Nübels von Schalke vom Tisch ist. Als ernsthaftester Interessent für den früheren Paderborner wird ohnehin seit Monaten der FC Bayern München gehandelt. Beim Rekordmeister könnte der Youngster auf Sicht zum Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden.

Auch Atlético Madrid und sogar Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund wurden zuletzt mit Nübel in Verbindung gebracht, dürften im Poker um den Keeper aber wenn überhaupt nur Außenseiterchancen haben.

Schalke hatte Nübel bereits eine Vertragsverlängerung bis 2024 inklusive Ausstiegsklausel ab 2021 sowie ein Jahresgehalt in Höhe von rund fünf Millionen Euro offeriert. Bislang ziert sich der ehemalige U21-Nationaltorhüter trotz seiner kürzlichen Beförderung zum Kapitän aber noch, das Angebot anzunehmen.

Eine Entscheidung über Nübels Zukunft wird für Januar erwartet.