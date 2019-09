Kovac zählt Arp an: "Zu viel gehypt"

Matthias Hangst, getty

Fiete Arp wartet beim FC Bayern auf seinen Durchbruch

Nach einer durchwachsenen Saison im Trikot des Hamburger SV schloss sich Fiete Arp im Sommer 2019 dem FC Bayern München an. Ein Leihgeschäft kam nicht zustande, der 19-Jährige wollte sich dem Wettbewerb beim deutschen Rekordmeister stellen. Dass er bislang außen vor ist, soll der Angreifer jedoch nicht erwartet haben.

Vor allem, dass Coach Niko Kovac ihn nicht in den Kader für die Auftaktpartie gegen Hertha BSC berief, habe Arp "sehr überrascht". Das will "Sport1" erfahren haben.

Auch in den weiteren Pflichtspielen der Profis absolvierte Arp keine Sekunde. Lediglich bei der 0:2-Pleite im Supercup gegen Borussia Dortmund und beim 1:1 gegen RB Leipzig in der Liga gehörte er überhaupt zum Spieltagskader. Zuletzt zog ihm Kovac sogar Talent Joshua Zirkzee und Kwasi Wriedt aus der zweiten Mannschaft vor.

Nachdem Arp in der Vorbereitung überzeugen konnte, bremste ihn allerdings auch der Körper aus. Ein Magen-Darm-Infekt zwang den Offensivspieler zu einer Pause und sorgte für Trainingsrückstand.

FC Bayern verkündete längeren Ausfall von Fiete Arp

Besserung ist derweil nicht in Sicht. Am Donnerstag verkündete der FC Bayern, Arp habe sich bei einer Übungseinheit das Kahnbein de linken Hand gebrochen, wurde erfolgreich operiert und werde für "längere Zeit" einen Gips tragen.

"Ich hatte das auch mal, das ist ein Knochen, der nicht gut durchblutet wird. Da muss man aufpassen, dass das gut zusammenwächst, sonst wird man ein Leben lang Probleme haben", machte Kovac zudem wenig Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr.

Ohnehin scheint ein Verbleib in München nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein. "Die Konkurrenz ist groß. Hier zu spielen ist im Moment sehr schwierig", gab Kovac zu bedenken. Zumal man von Arp, der in jungen Jahren "vielleicht auch ein bisschen zu viel gehypt" wurde, "keine Wunderdinge" erwarten solle.

"Wir müssen Geduld haben, der Junge wird sicher eine gute Entwicklung nehmen. Hier bei uns, oder irgendwo anders", schloss der Bayern-Trainer vielsagend.