Altach trennt sich von Sportdirektor Zellhofer

GEPA pictures/ Florian Ertl

Georg Zellhofer ist nicht mehr Sportdirektor in Altach

Der SCR Altach und Georg Zellhofer gehen künftig getrennte Wege. Der Bundesligist einigte sich mit dem Sportdirektor auf eine einvernehmliche Trennung.

"Nach sieben sehr ereignisreichen und erfolgreichen Jahren sind wir nach gemeinsamen Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten nun an der Zeit für eine Veränderung ist und haben daraufhin entschieden, die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden", meinte Zellhofer in einer Aussendung.

Die Vorarlberger liegen nach acht Runden mit sieben Punkten auf Platz neun der Tabelle. Mit dem Niederländer Alex Pastoor wurde gegen Ende der vergangenen Saison ein Erfolgslauf gestartet, mittlerweile stagniert das Team aber ein wenig. Zellhofer war seit Jänner 2013 im Ländle tätig.

"Der Meistertitel im Jahr 2014 und der damit verbundene Aufstieg in die höchste Spielklasse, die zweimalige Qualifikation für einen internationalen Startplatz, sowie die Krönung zum Winterkönig in der Saison 2016/2017 zählen zu meinen schönsten sportlichen Erinnerungen. Mit besonderem Stolz erfüllen mich zudem auch die geschaffenen Meilensteine im Bereich der Infrastruktur, wie etwa die neu erbauten Stadiontribünen, aber auch das Funktionsgebäude, welches in Kürze eröffnet wird."

Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen. "Georg wird die noch offenen Arbeiten erledigen und für eine geordnete Übergabe sorgen. Wir werden zeitnah eine Nachfolge-Lösung bekanntgeben", meinte SCRA-Präsident Peter Pfanner.

red