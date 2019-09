Kree stellt Witsels Führungsrolle in Frage

Matthias Hangst, getty

Axel Witsel spielt seit 2018 beim BVB

Martin Kree, Champions-League-Sieger 1997 mit Borussia Dortmund, zweifelt an der Führungsrolle des belgischen Mittelfeldspielers Axel Witsel im aktuellen BVB-Kader.

"Er stellt auf dem Platz was dar, aber kann er das aufgrund der Sprachbarriere auch in der Kabine, so wie bei uns Matthias Sammer?", sagte Kree im BVB-Podcast der "Ruhrnachrichten" in einem Gespräch über das vermeintliche Mentalitätsdefizit des Vizemeisters.

Zwar habe die Borussia mit den Verpflichtungen von Spielern wie Witsel, Thomas Delaney und Mats Hummels gut auf die mangelnde Führungsstärke im Team reagiert, "aber nicht jeder, der Mentalität mitbringt, kann sie auch sofort einbringen. Das braucht Geduld", so Kree. Allerdings, ergänzte der 54-Jährige: "Diese Zeit bekommt man heute ja gar nicht mehr."

Als großes Problem sieht Kree die Dortmunder Schwäche nach Führungen. Er habe "schon häufiger das Gefühl gehabt, dass, wenn sich die Chance bietet, den Sack zuzumachen, es nicht klappt", sagte der frühere Innenverteidiger.

Schwierig sei für den BVB auch die Ausgangslage, in nahezu jedes Spiel als Favorit zu gehen. "Die Bayern sind es seit Jahren gewohnt, dass es für die Gegner das absolute Highlight ist, einmal gegen sie zu gewinnen. Einige Spieler von Borussia Dortmund machen diese Erfahrung erst jetzt."

Kree spielte von 1994 bis 1998 für den BVB und gewann in dieser Zeit neben dem Titel in der Königsklasse auch zwei Mal die deutsche Meisterschaft. Heute fungiert der Mann mit dem damals härtesten Schuss der Bundesliga als Aufsichtsratsmitglied beim VfL Bochum.