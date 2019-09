Coutinho schwärmt: FC Bayern "wie eine Familie"

Sebastian Widmann, getty

Philippe Coutinho fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl

Topstar Philippe Coutinho hat sich beim FC Bayern und in München gut eingelebt. Die Verantwortlichen sind schon jetzt begeistert - obwohl der Brasilianer bisher noch nicht am Limit gespielt hat.

Den Maßkrug in der Hand, ein glückliches Lächeln im Gesicht: Philippe Coutinho hatte sichtlich Spaß bei seiner Oktoberfest-Premiere mit einigen Mannschaftskollegen. In seiner neuen Lederhose und im Janker machte der Brasilianer ohnehin eine gute Figur.

"Ich mag sie, ich denke sie hat mir ganz gut gestanden", sagte der 27-Jährige über seine neue Wiesn-Tracht in einem Interview mit "Bundesliga.com". Auch seine Frau Aine habe sein ungewohntes bayerisches Outfit "ziemlich cool" gefunden, ergänzte er mit einem Schmunzeln.

Längst ist Coutinho beim FC Bayern und in München angekommen. "Alle sind sehr freundlich und haben uns großartig willkommen geheißen - die Leute im Klub, die Fans, die Spieler und der Staff. Ich genieße die Stadt und die Art der Menschen", sagte er nach seinen ersten Wochen: "Es fühlt sich an wie eine Familie."

Ein Gefühl, das Coutinho in Barcelona nicht mehr hatte. Dort vermisste der sensible Brasilianer an der Seite des Weltstars Lionel Messi die nötige Anerkennung. Diese erfährt die Barca-Leihgabe nun wie erhofft beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Lewandowski der "perfekte Partner" für Coutinho beim FC Bayern

Von allen Transfers in diesem Sommer sei "Philippe Coutinho sicherlich an der Spitze, er hat Weltklasse-Format. Das ist immer deutlicher zu erkennen", lobte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den "kleinen Magier" erst in dieser Woche wieder. Coutinho mache "den Unterschied" und habe in Torjäger Robert Lewandowski "den perfekten Partner gefunden". Von diesem Duo "können wir uns noch viel erhoffen".

Auch Trainer Niko Kovac ist vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) beim SC Paderborn voll des Lobes für seine neue Nummer zehn. "Er hat eine Ballbehandlung und ein Raumgefühl, die seinesgleichen suchen. Das hat keiner in der Bundesliga", betonte Kovac. Coutinho ziehe zudem "zwei Spieler auf sich, das ist sehr wichtig für uns, weil dadurch andere frei sind. Das macht uns gefährlicher." Aber Kovac weiß auch: "Philippe wird noch sehr viel mehr zeigen."

Denn noch hat der so Hochgelobte Luft nach oben. In seinen bisherigen Einsätzen deutete Coutinho zwar immer wieder seine (Welt-)Klasse an, vor allem eine Halbzeit lang in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad (3:0). Insgesamt fehlte aber die Konstanz.

Zumal sich Coutinho noch auf die Spielweise in der Bundesliga einstellen muss. "Jedes Team kämpft bis zum Ende um jeden Ball. Jeder Ball ist Krieg. Das macht die Spiele sehr intensiv. Es gibt nicht viel Raum zu denken oder am Ball zu zögern", sagte er. Dennoch: "Ich habe große Erwartungen und hoffe auf eine tolle Saison mit meinen Kollegen." Darauf hat er auf dem Oktoberfest mit Lucas Hernández, Thiago und Co. bestimmt schon angestoßen.