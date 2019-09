Hummels erläutert Grund für BVB-Rückkehr

Stuart Franklin, getty

Mats Hummels hat über seinen Wechsel zurück zum BVB gesprochen

Die Rückkehr von Mats Hummels vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund war einer der aufsehenerregendsten Wechsel in der zurückliegenden Transferperiode. Wenige Wochen nach Saisonstart hat sich der Abwehrspieler noch einmal ausführlich zu seinen Gründen geäußert und außerdem verraten, was sich beim BVB in seiner Abwesenheit verändert hat.

"Es ist relativ viel gleichgeblieben, vor allem beim so genannten Team ums Team gibt es noch ganz viele bekannte und wenig neue Gesichter. Außer vielleicht Otto Addo, den man ja schon aus früheren Spielerzeiten kennt. Beim Trainingsgelände gab es nur ein paar kleine Veränderungen", erklärte Hummels in einem Video auf der Homepage des BVB.

Der Verein sei "noch größer geworden, noch internationaler, noch angesehener". Angesichts der Entwicklung der letzten Jahre sei der 30-Jährige davon allerdings "nicht überrascht".

Große Änderungen habe es vor allem in der Mannschaft gegeben. "Als ich gekommen bin, waren nur noch fünf Spieler aus der Saison 2015/2016 da. Das war natürlich eine große Fluktuation."

Insgesamt sei die Rückkehr "einfacher gewesen, als ich geglaubt habe", sagte Hummels. Er sei "positiv angetan" gewesen. "Ich wurde nicht nur von der Mannschaft gut aufgenommen. Auch in der Stadt sprechen einen ja viele an. Ich hatte ja schon damit gerechnet, dass es viel Gegenwind geben könnte. Aber das war nur ein Lüftchen." Die guten Spiele zu Saisonbeginn hätten natürlich dabei geholfen.

Hummels: BVB-Fans als Wechselgrund

Dass Hummels überhaupt wieder das BVB-Trikot trägt, habe vor allem an der "richtig guten Mannschaft" gelegen, die die Verantwortlichen schon in der letzten Saison peu à peu aufgebaut hätten.

"Dazu kamen die anderen drei Transfers, also Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz, die auch schon alle klar waren, als es bei mir um den Wechsel ging", betonte der Abwehrspieler und fügte an: "Also wusste ich, dass ich eine absolut wettbewerbsfähige Mannschaft für alle drei Wettbewerbe vorfinden werde."

Aber auch die Aussicht auf Spiele vor der Gelben Wand hätte ihren Teil dazu beigetragen. "Ich wusste ja, wie die Stimmung hier im Stadion ist, wenn man aufläuft", erläuterte Hummels einen weiteren Beweggrund.

Zwar sei "der Reiz des Neuen auch nicht verkehrt" gewesen, aber mit der Zeit habe sich das Gefühl entwickelt, dass es "nochmal eine gute Geschichte" werden könnte.

"Es waren ja schon wirklich sehr gute lange Jahre davor. Ich habe auch überlegt, ob ich es riskieren möchte, dass es schlecht endet oder einen negativen Touch bekommt, den es bisher für mich gar nicht hatte", gab der Verteidiger zu. "Aber es ist auch eine schöne Herausforderung daran anzuknüpfen oder sogar einen draufzusetzen", sagte Hummels, dessen Vertrag beim BVB bis 2022 datiert ist.