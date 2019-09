DFB-Chef Keller will "alles" auf den Prüfstand stellen

Simon Hofmann, getty

Fritz Keller wurden zum DFB-Präsidenten gewählt

Für Fritz Keller hat die Arbeit begonnen. Auf den neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes warten zahlreiche Baustellen.

Der Präsidenten-Parkplatz beim Deutschen Fußball-Bund blieb am Sonntagvormittag frei. Ruhe gönnte sich Fritz Keller zwei Tage nach seiner Wahl zum neuen Verbandsboss dennoch nicht.

Der 62-Jährige hat so viel zu tun, dass er noch gar nicht genau weiß, wo er anfangen soll: "Es gibt so viele Wünsche", antwortete Keller auf die Frage nach seinem ersten Wunsch: "Jetzt beginnen wir erst einmal mit dem Arbeiten - dann schauen wir, welches Ziel wir als erstes erreichen."

Um zu erfahren, wo der Schuh besonders drückt, wird der eigentlich sparsame Keller erst einmal Geld ausgeben. Der erfolgreiche Winzer und Gastronom hat die Ausschreibung einer "externen Generalinventur" angekündigt.

Für "so wenig Geld wie möglich" will Keller "so viel Ergebnis wie möglich" erhalten. Die Inventur, bei der "alles" auf den Prüfstand gestellt werden soll, hatte der Ex-Klubchef des SC Freiburg und Nachfolger des zurückgetretenen Reinhard Grindel zur Bedingung für seine Kandidatur gemacht.

Grundsätzlich ist es sicher keine schlechte Idee, wenn sich der neue Chef von unabhängigen Außenstehenden ein Bild der Lage machen lässt. Doch tatsächlich spielen die Kosten beim DFB mittlerweile eine Rolle.

Sieben Millionen Euro hat die Rechtsberatung als Folge des Skandals um die Vergabe der WM 2006 bisher gekostet. 2017 machte der Verband aufgrund der Sonderbelastungen durch die Affäre ein Minus, am Ende des vergangenen Jahres stand "nur" eine schwarze Null.

Keller muss den DFB finanziell stabilisieren

Für den Bau der 150 Millionen Euro teuren Zentrale plus Akademie nimmt der DFB einen Kredit auf, die Hälfte der Rücklagen (107 Millionen Euro) werden aufgebraucht. Der Plan bis 2022 sieht lediglich ausgeglichene Haushalte in Höhe von rund 400 Millionen Euro pro Jahr ohne Gewinn vor. Der Verband muss sparen, sonst droht mittelfristig ein Defizit.

Diese Voraussetzungen machen die Arbeit für den einstimmig gewählten Keller nicht unbedingt leichter - auch wenn die Delegierten beim Bundestag am Freitag in Frankfurt/Main die viel diskutierte Strukturreform auf den Weg gebracht haben. Ziel ist es, bis spätestens 2021 eine deutlichere Trennung zwischen den wirtschaftlichen und den gemeinnützigen Aufgaben zu erreichen.

Im Kern werden die Geschäftsbetriebe künftig unter dem Dach von kommerziellen Tochtergesellschaften wie der DFB GmbH zusammengefasst. Dazu zählen voraussichtlich der Betrieb der Nationalmannschaften, der Pokalwettbewerbe, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und der Junioren-Bundesligen sowie die Entwicklung und der Betrieb der Akademie.

Neben dem Ausarbeiten der Reform muss sich Keller noch um zahlreiche andere Baustellen kümmern. Der jahrelange Konflikt zwischen Amateuren und Profis soll durch das Aushandeln eines für beide Seiten annehmbaren Grundlagenvertrags geschlichtet werden.

DFB will transparenter werden

Der Bau der Akademie wird genau wie die Konzepte zur Rückkehr in die Weltspitze bei Frauen und Männern große Ressourcen verschlingen - von der Planung der EM-Endrunde 2024 ganz abgesehen.

Ob Vizepräsident Rainer Koch das ramponierte Image des größten Einzelsportverbands der Welt in den internationalen Gremien wieder aufpolieren kann, bleibt abzuwarten. Beobachtet werden muss auch, ob Generalsekretär Friedrich Curtius der richtige Mann für die Leitung des kommerziellen Bereichs ist. Dazu kommen gesellschaftliche Aufgaben wie Integration, Klimaschutz und Gleichberechtigung.

Bei alldem hat sich Keller Transparenz als oberste Prämisse auf die Fahnen geschrieben. Der DFB soll nach dem Willen des Patenkindes von Fritz Walter zukünftig so gläsern sein, dass "es langweilig ist, über uns zu reden".

Dieses Ziel hat in der fast 120 Jahre dauernden DFB-Geschichte noch keiner der 18 Vorgänger Kellers erreicht. Gearbeitet wird daran aber sogar am Tag des Herrn - der Parkplatz des Generalsekretärs war am Sonntag jedenfalls besetzt.