Hernández und Perisic für Tottenham-Spiel fit

Martin Rose, getty

Lucas Hernández wurde in Paderborn schon zur Halbzeit ausgewechselt

Bayern München wird am Montagvormittag mit Weltmeister Lucas Hernandez und Ivan Perisic nach London zum Champions-League-Gruppenspiel bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur (Dienstag, 21:00 Uhr) reisen.

Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntagnachmittag mit. 80-Millionen-Neuzugang Hernandez war beim 3:2-Erfolg am Samstag beim SC Paderborn in der Halbzeit mit Kniebeschwerden ausgewechselt worden, am Sonntag gaben die Bayern-Ärzte aber Entwarnung.

Auch der kroatische Vizeweltmeister Perisic meldete sich fit, nachdem er das Gastspiel beim Bundesliga-Aufsteiger wegen eines grippalen Infekts verpasst hatte.

Für Leon Goretzka kommt das Spiel gegen Tottenham indes noch zu früh. Der Mittelfeldspieler laboriert weiterhin an den Folgen einer Einblutung im Oberschenkel. Zudem verletzte sich in der zurückliegenden Woche Jann-Fiete Arp. Er fällt mit einem Kahnbeinbruch in der Hand aus.