Perisic spricht über Bayern-Zukunft

Sebastian Widmann, getty

Ivan Perisic (re.) möchte gern beim FC Bayern bleiben

Ivan Perisic hat sich zu seiner Zukunft beim FC Bayern geäußert. Der Flügelspieler, der eigentlich nur bis zum kommenden Sommer von Inter Mailand ausgeliehen ist, will offenbar sehr gern in München bleiben.

"Ich glaube an mich. Ich kann den Klub davon überzeugen, mich zu halten. Das ist mein Wunsch. Dafür werde ich alles tun, was in meiner Macht steht", erklärte Perisic gegenüber "The Athletic".

Doch um den 30-Jährigen an sich zu binden, müssten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters eine Stange Geld in die Hand nehmen. Bei 20 Millionen Euro liegt die Kaufoption, die sich die Bayern gesichert haben.

Dass Perisic an der Säbener Straße nicht die erste Wahl war, sondern nur eine Chance bekam, weil der anvisierte Wechsel von Leroy Sané platzte, ist für den ehemaligen BVB-Profi kein Problem.

Perisic: "War ein Traum von mir, in allen großen Ligen zu spielen"

"Es ging sehr schnell. Jeder kennt die Geschichte: Nachdem sich Sané verletzt hatte, kontaktierte der Verein Inter und dann meinen Agenten", erinnerte sich der Offensivmann an die Wechselphase Mitte August und fügte an: "Ich habe eine Nacht lang mit meiner Familie darüber nachgedacht. Dann habe ich zugestimmt."

Außerdem verriet Perisic, dass er vor rund zwei Jahren beinahe bei Manchester United gelandet wäre. "Wie nah war ich dran zu gehen? Sehr nah. Es war ein Traum von mir, in allen großen Ligen zu spielen", führte der 30-Jährige aus, dessen Transfer damals platzte. Die wahren Gründe dafür, habe er nie erfahren, erläuterte der Angreifer."Es war schmerzhaft für mich. Aber ich möchte nicht auf die Details eingehen."