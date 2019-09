Boateng: Kovac schließt Winterwechsel aus

Alexander Hassenstein, getty

Trainer Niko Kovac hat über die Lage beim FC Bayern gesprochen

Niko Kovac hat einen Wechsel von Jérôme Boateng und Javi Martínez im kommenden Wintertransfer-Fenster ausgeschlossen.

"Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit. Ich habe absolutes Vertrauen in Javi und Jérôme und weiß, was ich an ihnen habe", betonte der Trainer des FC Bayern München gegenüber "Welt am Sonntag" und fügte an: Sie "haben es in der Vorbereitung und bei ihren Einsätzen zuletzt richtig gut gemacht."

Allerdings müssten beide FCB-Profis nach der Verpflichtung von Benjamin Pavard und Lucas Hernández akzeptieren, wenn sich der Trainerstab aufgrund der höheren Leistungsdichte in der Abwehr für einen anderen Spieler entscheide.

Sowohl Boateng als auch Martínez sind noch bis 2021 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Möchten die Verantwortlichen noch eine Ablösesumme für die Defensivspezialisten generieren, müsste der Klub die Stars spätestens im kommenden Sommer verkaufen.

Kovac: "Atmosphäre beim FC Bayern stimmt momentan"

Doch Kovac schloss gegenüber "Welt am Sonntag" nicht nur die Wintertransfers der genannten Spieler aus, sondern deutete auch an, dass er nach dem Double in der vergangenen Saison das Vertrauen von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß spürt. "Die Titel und die Art und Weise, wie wir es doch noch geschafft haben, hat allen gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Gerade unseren Chefs. Der Austausch zwischen uns ist sehr rege, sehr gut. Noch besser als in der vorigen Saison", erklärte der Coach. Es seien "Vertrauen und Wertschätzung" da, "die Atmosphäre innerhalb des Klubs und der Mannschaft stimmt momentan", sagte der Kroate.

Die vergangene Saison sei "schwierig" gewesen, "es war das Einleiten des Umbruchs", sagte Kovac. Die Äußerungen von Hoeneß im Torwart-Streit in der Nationalmannschaft um Bayern-Kapitän Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona verstehe er. "Sie würden jemanden aus Ihrer Familie auch so gut es geht beschützen", sagte der Coach. "Der FC Bayern ist Ulis Familie und Manuel Neuer ein Teil davon. Generell ist zu dem Thema alles gesagt, jeder hat seinen Standpunkt klargemacht. Ich war auch Nationaltrainer und weiß, dass jeder Klub verpflichtet ist, seine Spieler abzustellen."

Kovac zollt Greta Thunberg "großen Respekt"

Von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg ist Kovac tief beeindruckt. "Ich bewundere, was sie sich mit 16 Jahren zutraut", sagte der Kroate im Interview mit der Welt am Sonntag: "Sie vertritt ihre Meinung vor den wichtigsten Staatsleuten, davor habe ich großen Respekt. Und die ganze Bewegung um sie zeigt, dass die Jugend einiges bewegen kann."

Kovac sagte weiter: "Unsere Erde wird eines Tages unseren Kindern gehören. Wir müssen aktiv werden. Es betrifft uns alle. Jeder muss etwas beitragen, damit es unserem Planeten künftig besser geht. Es fängt mit Kleinigkeiten an."

Er und seine Familie würden vor allem regionale und saisonale Lebensmittel konsumieren und das Auto oft stehen lassen. "Wir kaufen keine Plastikflaschen mehr, sondern ausschließlich Glasflaschen. Wir haben auf LED-Lampen umgerüstet. Und ich gehe mit Jutebeuteln einkaufen, damit ich keine Plastiktüten brauche. Das alles schränkt niemanden ein – und hilft trotzdem", so Kovac.