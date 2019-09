Ribéry trifft bei Sieg gegen Milan erneut für Florenz

Gabriele Maltinti, getty

Franck Ribéry überzeugt nach seinem Abschied vom FC Bayern

Franck Ribéry überzeugt nach seinem Abschied vom FC Bayern München bei seinem neuen Klub AC Florenz weiter auf ganzer Linie.

Mit dem zweiten Saisontor des Neuzugangs gewann die AC Florenz am 6. Spieltag der italienischen Serie A beim 18-maligen Fußball-Meister AC Mailand. Die Fiorentina setzte sich 3:1 (1:0) durch und verbesserte sich in der Tabelle nach dem zweiten Saisonsieg auf Platz neun.

Erick Pulgar (14.) traf per Foulelfmeter, Gaetano Castrovilli (66.) und Ribéry (78.) legten nach. Der Ex-Münchner hatte in der Woche zuvor beim 2:2 gegen Atalanta Bergamo seinen ersten Treffer in Italien erzielt. Für Milan war nur Rafael Leao (80.) erfolgreich.

Zehn Minuten zuvor war Florenz' Federico Chiesa per Foulelfmeter an Milans Torwart Gianluigi Donnarumma gescheitert. Bei den Gastgebern sah Verteidiger Mateo Musacchio in der 55. Minute wegen eines Fouls an Ribéry die Rote Karte.

Inter Mailand weiter Spitzenreiter vor Juventus

Spitzenreiter mit sechs Siegen aus sechs Spielen (13:2 Tore) bleibt Inter Mailand. Die Nerazzurri gewannen am Samstag bei Schlusslicht Sampdoria Genua 3:1 (2:0).

Mit zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei steht Serienmeister Juventus Turin, der beim 2:0 gegen SPAL Ferrara auch dank eines Treffers von Superstar Cristiano Ronaldo am Freitag den dritten Sieg in Serie gefeiert hatte.

Aufsteiger Brescia Calcio verpasste trotz des ersten Tores des früheren Nationalspielers Mario Balotelli seinen dritten Sieg im sechsten Spiel und unterlag SSC Neapel 1:2 (0:2).