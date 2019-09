Nach Kritik: Rummenigge nimmt Kimmich in die Pflicht

Alexander Hassenstein, getty

Karl-Heinz Rummenigge fordert von Joshua Kimmich beim FC Bayern eine Steigerung

Obwohl der FC Bayern nach dem 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder an der Tabellenspitze steht, ist die Stimmung beim Rekordmeister allenfalls mäßig. Zu durchwachsen waren die vergangenen Auftritte der Münchner. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge fordert eine Steigerung und nimmt einen Profi dabei in die Pflicht.

Vor dem Abflug nach London zum Auswärtsspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur kommentierte der 64-Jährige die jüngsten Darbietungen der Bayern. Diese waren von Defensiv-Allrounder Joshua Kimmich harsch kritisiert worden.

"Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen und nach oben halten. Und dann müssen alle demjenigen hinterher rennen. Dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt auch an sich selbst haben", richtete Rummenigge einen Appell an Kimmich.

Der Nationalspieler hatte zuvor öffentlich Dampf abgelassen. "Wir laufen unserem Anspruch hinterher. Auch die letzten Spiele, die wir deutlich gewonnen haben, waren nicht in der Art und Weise, wie wir uns das alle vorstellen. Kein Spieler ist mit der Art und Weise zufrieden", so der 24-Jährige. Bei Rummenigge kam die Kritik augenscheinlich nicht gut an.

Rummenigge warnt FC Bayern vor Kane: "Einer der beiden besten Mittelstürmer"

Positiver äußerte sich der Funktionär zur kommenden Aufgabe in der Königsklasse gegen Vorjahresfinalist Tottenham.

"Das wird sicherlich ein sehr anspruchsvolles Spiel werden. Ich freue mich darauf. Das wird ein interessantes und schweres Spiel. Man wird sehen, wie wir da rauskommen", sagte Rummenigge.

Der FC Bayern führt die Tabelle der Gruppe B vor seiner Partie am Dienstagabend mit drei Punkten an. "Es ist eigentlich immer der Anspruch von Bayern München gewesen, vorne zu sein", erklärte Rummenigge.

Im Vergleich zum 3:2 gegen Paderborn müsse die Mannschaft gegen die Spurs aber noch eine Schippe drauflegen, schließlich erwarte die Mannschaft dort mit Harry Kane "einer der beiden besten Mittelstürmer der Welt".

Angeschlagenes Bayern-Duo in London dabei

Wie erwartet reisten Abwehrspieler Lucas Hernández und Offensivakteur Ivan Perisic am Montag mit dem FC Bayern nach England.

Weltmeister Hernández musste am Samstag mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden, Perisic fehlte wegen eines grippalen Infekts.