Juventus macht offenbar Ernst im Havertz-Poker

Christof Koepsel, getty

Kai Havertz steht nicht nur beim FC Bayern und dem BVB auf dem Zettel

Spätestens im Sommer 2020 beginnt auf dem Transfermarkt das Hauen und Stechen um Nationalspieler Kai Havertz. Der 20-Jährige wird Bayer Leverkusen aller Voraussicht nach verlassen und kann sich seinen künftigen Arbeitgeber aussuchen. Der BVB und der FC Bayern München gelten als Kandidaten. Ein anderer Topklub soll seine Bemühungen nun aber intensivieren.

Wie viel Ablöse Bayer Leverkusen für Kai Havertz im Falle eines Transfers 2020 einstreichen wird, steht noch nicht fest. Die Rede ist von mindestens 80 bis 100 Millionen, die ein Wechsel des Nationalspielers in die Kassen spülen wird.

Welcher Klub den Zuschlag bekommt, ist offen. Der FC Bayern gilt als Favorit, aber auch dem BVB werden Chancen eingeräumt.

Allerdings müssen sich die beiden Bundesliga-Schwergewichte mit namhafter Konkurrenz aus dem Ausland auseinandersetzen. Neben Real Madrid und dem FC Barcelona will auch Juventus Turin in den Poker um den deutschen Mittelfeldspieler einsteigen.

Das Portal "calciomercato" berichtet aktuell sogar, dass die Biaconeri sämtliche interne Zweifel an einem Transfer beseitigt haben und alles daran setzen wollen, den Deutschen nach Italien zu locken.

Juve-Sportdirektor Fabio Paratici sollen bereits zahlreiche Berichte seiner Scouts vorliegen - und sie alle empfehlen den Turiner einen Transfer des Nationalspielers, der mit Bayer Leverkusen am Dienstag in der Champions League seine Visitenkarte in Turin abgeben wird.

Allerdings wird sich Juve zuvor von einigen Spielern trennen müssen, um den Transfer zu stemmen, heißt es.