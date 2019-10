Hertha in "Angst": Blitz trifft Flugzeug auf Rückreise

Dean Mouhtaropoulos, getty

Die Spieler von Hertha BSC mussten einen großen Schrecken verdauen

In das Charter-Flugzeug von Bundesligist Hertha BSC hat nach dem 4:0-Sieg beim 1. FC Köln auf der Rückreise nach Berlin ein Blitz eingeschlagen.

"Es gab einen Riesen-Bums, hat richtig gescheppert. Und ein riesiger Lichtkegel blitzte auf, den alle sehen konnten", bestätigte Manager Michael Preetz der "Bild"-Zeitung und ergänzte: "Das war ein komischer Moment, allen ist der Schreck in die Glieder gefahren."

Die Mannschaft des Hauptstadtklubs flog am Sonntagabend durch ein starkes Unwetter, landete gegen 23:00 Uhr nach einem holprigen Flug aber unbeschadet auf dem Flughafen in Schönefeld.

"Beide Piloten haben die Maschine aber wunderbar und sicher nach Berlin gebracht", sagte Preetz. An Bord der Maschine vom Typ Dornier 328 waren neben Preetz, Präsident Werner Gegenbauer und 20 Spielern das Trainer- und Funktionsteam des Vereins.

"Ich habe den Blitz gesehen. Ich hatte Angst. So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Javairo Dilrosun, der zuvor noch das 1:0 gegen den Aufsteiger erzielt hatte. Die Berliner hatten sich das kleine Charter-Flugzeug organisiert, da es am Sonntag keinen späten Linienflug mehr zurück in die Hauptstadt gegeben hatte.