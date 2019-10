Auch Kovac nimmt Kimmich in die Pflicht: "Muss vorangehen"

Alexander Hassenstein, getty

Joshua Kimmich ist einer der Führungsspieler des FC Bayern

Die jüngsten Aussagen von Joshua Kimmich, der FC Bayern München laufe derzeit dem eigenen Anspruch hinterher, schlagen weiter hohe Wellen.

Nachdem zunächst Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge den Nationalspieler in die Pflicht nahm, schaltete sich nun auch Trainer Niko Kovac in die Debatte ein.

Vor dem Champions-League-Duell bei Tottenham Hotspur am Dienstag stellte der Kroate gegenüber "Sky" in Bezug auf Kimmich klar: "Er muss natürlich auch vorangehen. Das hat Karl-Heinz in seiner Zeit als Spieler gemacht und er spricht auch aus Erfahrung."

Rummenigge hatte kurz vor dem Abflug der Münchner in Richtung London erklärt, Kimmich müsse nach seiner Kritik nun "große Leistung liefern", sowie "die Flagge in die Hand nehmen und nach oben halten".

Für Kovac eine zwar kritische, aber "nicht negative" Äußerung von Rummenigge. Kimmich werde an seinen Aussagen "natürlich gemessen", so Kovac. "Aber ich weiß, dass er sehr intelligent ist und damit auch sehr gut umgehen kann."

Kimmich wolle "in jedem Training der Beste sein", so Kovac weiter: "Er möchte bei jedem Pass einen sauberen, einen guten, einen qualitativ hohen Pass spielen. Das ist der Anspruch, den er an sich hat, den hat er auch an die Mannschaft."

"Josh ist ein sehr lautstarke Führungsspieler, der immer 100 Prozent gibt", sagte auch Kimmichs Teamkollege Serge Gnabry: "Wir sind gut befreundet und haben auch oft Diskussionen, auch mal ein paar hitzige, aber das gehört dazu." Kimmich sei einer, "zu dem man aufschaut".