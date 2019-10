Nagelsmann warnt Leipzig vor Lyon

dpa

Julian Nagelsmann trifft mit RB Leipzig auf Olympique Lyon

Der königsblaue Warnschuss hallt noch immer nach, an der erfolgreichen Fortsetzung des Königsklassen-Abenteuers werden trotzdem keine Zweifel laut: Fußball-Bundesligist RB Leipzig will im ersten Heimspiel der Gruppenphase in der Champions League gegen Olympique Lyon am Mittwoch den Ligafrust bewältigen.

"Es wäre skurril, wenn uns die erste Saisonniederlage aus der Bahn werfen würde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass jeder Spieler drei schlaflose Nächte hatte", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag.

Aufzuarbeiten gab es dennoch einiges. Bei der 1:3-Niederlage gegen Schalke 04 kassierte RB am vergangenen Samstag nicht nur die erste Saisonniederlage und die erste Pleite unter dem neuen Coach Julian Nagelsmann. Vor allem das Zustandekommen des Rückschlags verwunderte.

Leipzig ließ die gewohnten Stärken und Tugenden über weite Phasen vermissen. Spielerisch, taktisch und kämpferisch war RB klar unterlegen und weit von der zuvor gezeigten Klasse eines Bundesliga-Spitzenteams entfernt. Die typische RB-Kombinationsspiel litt an zu einfachen und häufigen Ballverlusten.

"Schwankungen in der Tagesform gestattet"

"Ich gestehe meinen Jungs auch mal zu, dass nicht alle in jedem Spiel an ihr Leistungsoptimum kommen. Das ist ganz normal bei einer jungen Mannschaft", sagte Nagelsmann: "Da sind Schwankungen in der Tagesform gestattet und normal, aber es sollte nicht so oft sein."

Dass Leipzig in der Liga und im Europapokal ein Einbruch bevorsteht, ist trotz des Rückschlags nicht zu erwarten - zu sicher, souverän und stabil waren die Sachsen zuvor aufgetreten. Letztlich, so glaubt man bei RB, habe die Niederlage auch positive Seiten.

"Es sensibilisiert, dass wir die Basics wieder bringen müssen: in den Zweikämpfen konsequenter sein und im Kopf gieriger", sagte Orban. Mittelfeldspieler Emil Forsberg forderte die alte Dominanz ein: "Gegen Lyon müssen wir das Spiel mit dem Ball besser machen. Wir haben viele gute Zocker im Team, da müssen wir mutiger werden."

Nagelsmann warnt vor Lyon

Die Chancen auf Wiedergutmachung und den nächsten erfolgreichen Königsklassen-Abend nach dem Auftakterfolg bei Benfica Lissabon (2:1) sind nicht schlecht. Der einstige französische Serienmeister steckt in einer sportlichen Krise, nach acht Spieltagen ist der Klub nur Elfter der Ligue 1, wettbewerbsübergreifend wartet Olympique seit sieben Spielen auf einen Sieg. Zu allem Überfluss kann Kapitän Jason Denayer die Reise nach Leipzig verletzungsbedingt nicht antreten.

Dennoch warnte Nagelsmann davor, Lyon zu unterschätzen: "Ich will die Krise nicht bewerten. Es ist immer schwierig, wenn eine Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht.. Lyon hat eine tolle Mannschaft mit großem Potenzial. Es wird an uns liegen, ihre Schwächen sichtbar zu machen.".

RB muss erneut auf Mittelfeldspieler Kevin Kampl verzichten, der weiter an einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Für Angreifer Patrik Schick kommt ein Einsatz wohl noch zu früh