Wagner setzt bei Schalke auf NBA-Tricks

Boris Streubel, getty

David Wagner hat den FC Schalke zurück in die Erfolgsspur geführt

Der FC Schalke 04 ist in der Fußball-Bundesliga so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Das liegt auch am neuen Trainer David Wagner. Der Halb-Amerikaner hat bei den Knappen einen neuen Teamgeist beschworen - und dafür auf Methoden aus den USA zurückgegriffen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, nahm der neue Coach im Profi-Gebäude auf dem Trainingsgelände nach seinem Amtsantritt einige stilistische Veränderungen vor. In der ersten Etage steht nun auf einer Wand eine Botschaft des Basketball-Trainers Phil Jackson: "Gute Teams werden überragend, wenn die Mitglieder sich genug vertrauen, um das Ich für das Wir aufzugeben".

"Es ist immer sinnvoll, sich mit Gedanken von klugen Menschen auseinanderzusetzen. Wenn diese für die Spieler im Spielerbereich sichtbar sind, macht man das bewusst und unbewusst viel häufiger", begründet Wagner die Neuerung: "Stammen diese von erfolgreichen Sportlern oder Trainern, haben sie eine umso höhere Glaubwürdigkeit."

Jackson gilt als einer der besten Trainer der NBA-Geschichte. Mit seinen elf Meisterschaften ist er bis heute der erfolgreichste Head-Coach der Liga. In seiner Zeit als Aktiver war Jackson ein Experte für den Teamgeist. Aus den eigensinnigen Superstars Kobe Bryant und Shaquille O'Neal formte er ein Team, das Anfang der 2000er die NBA dominierte.

Seine Ideen scheinen bislang auch im Ruhrgebiet zu fruchten. Nach sechs Spielen liegen die Schalker auf dem vierten Platz, nur einen Punkt hinter Tabellenführer Bayern München. Der Höhenflug der Königsblauen liegt auch an der positiven Entwicklung von einstigen Sorgenkindern wie Amine Harit, die inzwischen im Team aufblühen.