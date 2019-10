Messi und Co. noch treffsicherer als Gnabry

FIRO/FIRO/SID/

Serge Gnabry schnürte gegen Tottenham einen Viererpack

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry von Bayern München katapultierte sich dank seines Viererpacks bei Tottenham Hotspur (7:2) in die Reihe der erfolgreichsten Torschützen in einem einzelnen Spiel in der Champions League.

Noch treffsicherer, nämlich fünfmal, waren nur Weltfußballer Lionel Messi (FC Barcelona/gegen Bayer Leverkusen) und der Brasilianer Luiz Adriano (damals Shakhtar Donetsk).

Weitere Bundesliga-Profis, die einen Viererpack in der Königsklasse schnürten, waren Robert Lewandowski (damals Borussia Dortmund) und Mario Gomez (damals Bayern München).

Die Top-Torschützen in der Champions League in einem einzelnen Spiel:

5 Tore

Luiz Adriano 21.10.14 BATE Borisov – Shakhtar Donetsk 1:7, Gruppenspiel

Lionel Messi 07.03.12 FC Barcelona – Bayer Leverkusen 7:1, Achtelfinale

4 Tore

Serge Gnabry 01.10.19 Tottenham Hotspur – Bayern München 2:7, Gruppenspiel

Cristiano Ronaldo 08.12.15 Real Madrid – Malmö FF 8:0, Gruppenspiel

Zlatan Ibrahimovic 23.10.13 RSC Anderlecht – Paris St. Germain 0:5, Gruppenspiel

Robert Lewandowski 24.04.13 Borussia Dortmund – Real Madrid 4:1, Halbfinale

Mario Gomez 13.03.12 Bayern München – FC Basel 7:0, Achtelfinale

Bafetimbi Gomis 07.12.11 Dinamo Zagreb – Olympique Lyon 1:7, Gruppenspiel

Lionel Messi 06.04.10 FC Barcelona – FC Arsenal 4:1, Viertelfinale

Andriy Shevchenko 23.11.05 Fenerbahce – AC Mailand 0:4, Gruppenspiel

Ruud van Nistelrooy 03.11.04 Manchester United – Sparta Prag 4:1, Gruppenspiel

Dado Prso 05.11.03 AS Monaco – Deportivo La Coruna 8:3, Gruppenspiel

Simone Inzaghi 14.03.00 Lazio Rom – Olympique Marseille 5:1, Gruppenspiel

Marco van Basten 25.11.92 AC Mailand – IFK Göteborg 4:0, Gruppenspiel