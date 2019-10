Rummenigge: "Ein historischer Tag"

Alexander Hassenstein, getty

Karl-Heinz Rummenigge feiert Kantersieg des FC Bayern

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat sich am Abend nach dem 7:2-Kantersieg in der Champions League bei Tottenham Hotspur euphorisch gezeigt.

"Wir waren heute Zeuge eines denkwürdigen Tages. Heute hat unsere Mannschaft Geschichte geschrieben. Das ist ein toller Tag, ein historischer Tag für den FC Bayern", sagte Rummenigge auf der traditionellen Rede beim Bankett des Rekordmeisters im Anschluss an die Partie.

Rummenigge schwärmte weiter: "Das war unglaublich. Erst liegen wir 0:1 zurück, dann legen wir ein unglaubliches Spiel hin und gewinnen 7:2 gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr im Finale der Champions League stand."

Der FC Bayern habe bewiesen, "dass wir in der Lage sind, ein Top-Team der Premier League zu besiegen", sagte der Bayern-Boss, der einen herzlichen Glückwunsch "an das Trainer-Team mit Niko Kovac an der Spitze und die gesamte Mannschaft" richtete.