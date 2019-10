Eberl schließt Bayern-Wechsel nicht aus

Joshua Sammer, getty

Max Eberl spricht über Wechsel von Gladbach zum FC Bayern

Manager Max Eberl von Borussia Mönchengladbach schließt einen Wechsel zum FC Bayern München für die Zukunft nicht aus.

"Bayern München ist der Verein, und das weiß auch jeder hier in Gladbach, der mir sehr, sehr viel bedeutet", sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten in dem veröffentlichten "Bild"-Podcast "Phrasenmäher".

Der 46-Jährige hatte nach eigenen Worten zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister Kontakt gehabt. "Natürlich habe ich das ein oder andere Gespräch geführt. Aber es war eben nicht so, dass es für mich so sich angefühlt hat, dass man es jetzt machen muss...", so Eberl.

Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2022. "Tatsache ist, dass ich mich in Gladbach extrem wohlfühle. Sonst hätte ich vor einiger Zeit nicht eine Entscheidung gefällt, noch mal den Vertrag zu verlängern. Und was in Zukunft kommt, das ist jetzt eine Phrase, das wird man sehen...", sagte Eberl.

Eine mögliche Frage "Würden Sie nie zum FC Bayern gehen", könne und wolle er nicht beantworten, "weil ich das nicht ausschließen kann, was tatsächlich passiert...", sagte er.