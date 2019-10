Berger: BVB vor "echtem Charaktertest"

Bongarts, getty

Patrik Berger spielte 1995/1996 für den BVB

Der tschechische Ex-BVB-Profi Patrik Berger bewertet die schwierige sportliche Situation mit drei sieglosen Pflichtspielen in Folge als "echten Charaktertest" für die Profis von Borussia Dortmund.

"Oft wird erst in schwierigen Phasen deutlich, wer die Führungsspieler sind, wer Verantwortung übernimmt – und welchen Charakter die Mannschaft hat. Dann kann sie zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist", sagte Berger, der in der Saison 1995/1996 für den BVB spielte, gegenüber "t-online". "Dortmund weiß genau, dass sie nur so wenige Punkte wie möglich abgeben dürfen, denn mit jedem Punktverlust wird der Abstand zu den Bayern größer werden."

Berger macht sich aber keine Sorgen um seinen Ex-Klub. Der BVB sei "zu gut, um nicht ständig um Titel mitzuspielen. Sie sind auch in diesem Jahr ganz klar Konkurrent Nummer eins für den FC Bayern".

Er habe "keinen Zweifel daran, dass Dortmund die Fähigkeit hat, Rückschläge wegzustecken und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Noch mal: Sie sind zu gut dafür."

Manchmal brauche es "einfach auch nur dieses Quäntchen Glück, um am Ende zu gewinnen. Mal gibt es strittige Entscheidungen für dich, mal gibt es strittige Entscheidungen gegen dich. Es ist nur wichtig, sich davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen und wieder zurückzukommen."

Beim BVB "sollte man sich nicht mit Platz zwei zufriedengeben"

Dass der BVB vor der Saison den Titel als Ziel ausrief, bewertet Berger positiv. "Wenn man für Borussia Dortmund spielt, sollte man sich doch nicht mit Platz zwei zufriedengeben. Mir gefällt es, dass sie in diesem Jahr offener damit umgegangen sind und sich nicht so zurückgehalten haben. Vielleicht gibt es ja Vereine in der Bundesliga, die mit einem durchschnittlichen Ergebnis schon zufrieden wären, aber für einen BVB, der schon die Champions League und viele Meistertitel gewonnen hat, sollte doch immer die Spitze das Ziel sein."

Es werde zwar nicht leicht für die Borussia, "aber Konkurrenz kann doch auch Positives bewirken. Konkurrenz macht dich stärker, weil sie dich zu neuen Höchstleistungen pusht."

Slavia Prag, ebenfalls einer seiner Ex-Klubs, traut Berger in der Champions League "eine Überraschung" zu. Womöglich auch im Duell mit dem BVB am Mittwoch? "Ich erwarte, dass sie ein schwerer Gegner für Dortmund sein werden. Kurz nach der Auslosung waren sich ja alle sicher: Die Gruppe spielen Barcelona, Inter und Dortmund unter sich aus. Keiner hat etwas auf Slavia gegeben. Aber das kann ja auch anstacheln."