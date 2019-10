Effenberg winkt angeblich neuer Job

Thomas F. Starke, getty

Heuert Stefan Effenberg beim KFC Uerdingen an?

Der KFC Uerdingen 05 lässt offenbar nichts unversucht, um aus den Niederungen der 3. Liga zu kommen und langfristig den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen. Angeblich soll Stefan Effenberg einen Job bei den Krefeldern übernehmen.

Nach einem Bericht von "Bild" ist der 51-Jährige beim KFC als Manager im Gespräch. Beim 0:0 im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (am Freitagabend) soll Effenberg bereits im Stadion gewesen sein.

Zudem will das Boulevard-Blatt erfahren haben, dass der langjährige Bundesliga-Profi im letzten Monat mit seiner Frau Claudia von München nach Düsseldorf gezogen ist. Mit Uerdingens Geschäftsführer Nikolas Weinhart soll nebenbei noch eine gute Freunschaft bestehen. Beste Voraussetzungen also, um beim KFC ein Bein in die Tür zu bekommen.

Schon zu Beginn des Jahres war Effenberg als Trainer des krisengeschüttelten Klub im Gespräch, der Drittligist entschied sich jedoch damals für Norbert Meier, der allerdings genauso schon Geschichte ist wie sein Nachfolger Frank Heinemann und sein Nach-Nachfolger Heiko Vogel, der erst kürzlich entlassen wurde.

Nun also soll Effenberg es offenbar als Manager versuchen, nachdem er in der Saison 2015/2016 zuletzt als Übungsleiter beim SC Paderborn gescheitert war.

Sollte "Effe" tatsächlich beim KFC anheuern, dürfte die Suche nach einem Trainer eine der ersten Aufgaben sein. Schließlich darf Interims-Coach Stefan Reisinger sein Amt aufgrund fehlender Trainer-Lizenz nicht mehr ausüben. Laut "Bild" gilt Holger Fach als Kandidat. Ob dieser jedoch den Segen des dreifachen Deutschen Meisters bekommen würde?