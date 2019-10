Torwart-Zoff: Löw sauer auf den FC Bayern?

Alexander Hassenstein, getty

Setzt Löw auf Marc-André ter Stegen, um Bayern eins auszuwischen?

Die vom FC Bayern befeuerte Torhüter-Diskussion rund um Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und die deutsche Nationalmannschaft hat offenbar ein Nachspiel. Bei Joachim Löw sollen die Forderungen der Münchner Verantwortlichen Spuren hinterlassen haben.

Wie die "Bild" berichtet, haben die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge bei Bundestrainer Joachim Löw für große Verärgerung gesorgt. Die Münchner Bosse hatten öffentlich Rückendeckung für Manuel Neuer gefordert und gar damit gedroht, keine Bayern-Spieler mehr für die Nationalmannschaft abzustellen, sollte Marc-André ter Stegen in Zukunft den Vorzug vor Manuel Neuer erhalten.

Zwar ruderte Uli Hoeneß wie so häufig wenige Tage später wieder zurück, dennoch soll Löws Entscheidung, im Freundschaftsspiel gegen Argentinien am 9. Oktober in Dortmund auf den Keeper des FC Barcelona zu setzen, auch eine Retourkutsche Richtung München sein. Löw wolle damit klarstellen, dass er alleine entscheide, wen er aufstellt.

Weiterhin berichtet "Bild", dass Manuel Neuer kein Problem damit hat, im Spiel gegen Argentinien auf der Bank zu sitzen. Für ihn habe die EM-Qualifikation Priorität.

