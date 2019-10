Baumann: Lewandowski "in allen Bereichen gut"

Matthias Hangst, getty

Robert Lewandowski traf für den FC Bayern schon häufiger gegen Oliver Baumann

Seit vielen Jahren gilt Robert Lewandowski als bester Stürmer der Bundesliga. Der Pole in Diensten des FC Bayern München ist auch in der laufenden Saison drauf und dran, seinen Status als Nummer eins zu untermauern. Keeper Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim verriet nun, wie schwierig es ist, gegen den Goalgetter die Oberhand zu behalten.

Zwar kenne er als langjähriger Profi viele Stürmer aus gemeinsamen Bundesliga-Jahren, "aber Lewandowski ist einfach in allen Bereichen gut", erklärte Baumann im "AZ"-Interview, warum es so schwer ist, sich als Torhüter auf den Polen einzustellen.

"Seine Kollegen spielen ihn perfekt frei – und vor dem Tor ist er dann eiskalt. Er hat die absolute Ruhe im Strafraum. Das unterscheidet ihn von manch anderem Stürmer", schwärmte Baumann von Lewandowski, der in der Bundesliga nach sechs Spielen bereits zehn Saisontore auf dem Konto hat.

Die besondere Qualität von Lewandowski zeigt sich nicht nur im Spiel, sondern auch im Duell Eins-gegen-Eins vom Punkt. "Es ist schon sehr kompliziert gegen ihn, weil er immer genau schaut, was der Torhüter macht. Man muss so lange wie möglich warten", erläuterte Baumann, wie er versucht, einen Elfmeter des Polen am ehesten zu entschärfen.

In Coutinho hat Lewandowski mittlerweile auch einen kongenialen Partner an seiner Seite. Auch vor dem Brasilianer zeigt Baumann höchsten Respekt: "Du musst ständig an ihm dran sein, ihn nerven, damit er keinen Bock auf Fußball mehr hat. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Ich finde es generell für die Liga super, dass so ein Spieler verpflichtet wurde. Ich habe mich richtig gefreut, als ich es gehört habe."