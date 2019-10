Stimmen: "Wir sind anscheinend noch nicht so weit"

Sebastian Widmann, getty

Niko Kovac verlor mit dem FC Bayern ein Heimspiel

Dicke Überraschungen am 7. Bundesliga-Spieltag: Der FC Bayern verlor nach der Gala in der Champions League zuhause gegen die TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund schenkte beim SC Freiburg zweimal eine Führung ab. Die Stimmen.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig (1:1)

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so wie sonst die zweiten Bälle bekommen. Durch die Schnelligkeit, die Leipzig hat, ist es für uns dadurch immer wieder gefährlich geworden. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt und haben tiefer gestanden."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Es war fahrlässig, dass wir nach der ersten Halbzeit nicht mit drei, vier Toren führen. Es ist leider oft im Fußball, dass eine Mannschaft, die die Tore nicht macht, bestraft wird. Wir haben aber eine gute Punkteausbeute und wollen weiter angreifen."

Bayern München - TSG Hoffenheim (1:2)

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Der Sieg geht in Ordnung, wir haben es nicht geschafft, in der ersten Halbzeit die Überlegenheit in Tore umzumünzen, da hat der letzte Wille, der letzte Impuls gefehlt. Hoffenheim hat es sehr gut gemacht, sehr gut verteidigt. Das ist so, abhaken. Wir sind anscheinend noch nicht so weit, dieses gute Spiel (wie am Dienstag in Tottenham, d. Red.) alle vier Tage zu bringen. Es ärgert mich, dass wir die Euphorie, die gute Stimmung nicht mit reingenommen haben heute."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich bin natürlich sehr, sehr stolz auf unsere Leistung. Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben. Die Jungs haben mit Leidenschaft gespielt und Mut. Die Jungs haben gezeigt, wo wir hinwollen. Ich sehe eine positive Entwicklung in unserem Spiel, aber heute haben wir vor allem ein großes Herz gesehen. Man muss immer versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich bin sehr froh, Trainer dieser Mannschaft zu sein."

SC Paderborn - FSV Mainz 05 (1:2)

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Das war ein verdienter Sieg der Mainzer. Was gegen uns spricht, ist die zu hohe Fehlerquote im Aufbauspiel. Beide Tore geben wir her, zum wiederholten Male. Unsere Fehlerquote ist zu hoch, um in der Bundesliga bestehen zu können. Wenn du nach sieben Spielen einen Punkt hast, musst du dich hinterfragen. Ich muss das Spiel erst mal sacken lassen, um Lösungen zu finden."

Jan-Moritz Lichte (Co-Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr froh über die drei Punkte. Es war ein verdienter Sieg. Wir haben nach dem 1:0 allerdings einige Probleme gehabt mit der Spielweise des Gegners. Wir hatten relativ gute Torchancen, dann wäre die zweite Halbzeit vielleicht nicht so spannend geworden. Mit der Elfmetersituation hätte das Ganze noch kippen können."

SC Freiburg - Borussia Dortmund (2:2)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Für uns ging es darum, die Tiefe von Dortmund zu verhindern. Da haben wir die ganze Woche darüber gesprochen. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit überragend gespielt. Ich bin begeistert. Das Unentschieden war hochverdient."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben ordentlich gespielt, aber die Torchancen haben gefehlt. Wir haben aus meiner Sicht zwei unnötige Gegentore bekommen. Das kostet uns wieder sehr viel. Heute hätten wir gewinnen sollen."

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf (3:1)

Ante Covic (Trainer Hertha BSC): "Ich glaube, dass wir vom Ergebnis her keinen gelungenen Start ins Spiel hatten. Trotzdem glaube ich, dass wir in der Anfangsphase eine hohe Dominanz hatten. Dann haben wir 0:1 hinten gelegen. Wir kommen aus einer Situation, in der wir nicht so vor Selbstbewusstsein strotzen und spielen ansehnlichen Fußball. Wir belohnen uns dann mit drei wunderschönen Toren."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir haben heute nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können. Wir waren heute nicht gut, haben sehr viele Zweikämpfe verloren. Dadurch ist Berlin zurück ins Spiel gekommen, hat die drei Tore erzielt und deswegen verdient gewonnen."