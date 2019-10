Matthäus adelt Nübel: "Zieht Bälle an"

Christof Koepsel, getty

Alexander Nübel zeigte im Trikot des FC Schalke 04 eine gute Leistung

Der FC Schalke 04 verpasste am Samstagabend im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Dass der Revierklub überhaupt einen Punkt mitnahm, war auch Schlussmann Alexander Nübel zu verdanken, so TV-Experte Lothar Matthäus.

"Er zieht die Bälle irgendwie an. Er ist immer da", lobte Lothar Matthäus bei "Sky": "Er ist einfach auf der Linie sehr stark, er riecht auch die Bälle, wohin sie kommen. Für mich das Torwarttalent in seinem Alter in Deutschland, das wir haben."

Nübel vereitelte gleich zweimal die Kölner Führung. Zunächst parierte er gegen Stürmer Simon Terodde (58.), dann hielt er einen Modeste-Schuss mit einem tollen Reflex (90.). Beim Ausgleichstreffer durch Jonas Hector war er machtlos.

Der Schalke-Keeper galt bis kurz vor der Partie noch als fraglich. Der 23 Jahre alte Kapitän litt zuletzt unter Adduktorenproblemen. Erst beim Abschlusstraining am Freitag gab er grünes Licht.

Weniger Lob hatte Matthäus derweil für den Rest der königsblauen Mannschaft übrig. Schalke habe sowohl den Sieg als auch die Tabellenführung "wirklich verpasst. Sie haben Überzahlsituationen im Angriff schlecht ausgespielt". Eigentlich sei Köln bereits "am Boden" gewesen, Schalke habe die drei Punkte "in der eigenen Hand" gehabt.

Schalke 04 rangiert in der Tabelle nun punktgleich mit dem FC Bayern, RB Leipzig, SC Freiburg und Bayer Leverkusen auf Platz vier.