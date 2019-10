Mit der Maß in der Hand: Süle will Bayern-Pleite vergessen

Alexandra Beier, getty

Niklas Süle (r.) zusammen mit Bayern-Kollege Joshua Kimmich und Begleitung auf dem Oktoberfest

Der traditionelle Oktoberfest-Besuch des FC Bayern stand ganz unter dem Eindruck der Sensationspleite gegen Hoffenheim.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schnappte sich schon an den Stufen hinauf zur Empore die erste Maß, doch von einem Frustsaufen im Käferzelt konnte bei Bayern München keine Rede sein.

"Wir hätten uns hier lieber mit einem Sieg präsentiert an so einem schönen Tag, das ist ein bisschen ärgerlich", sagte Nationalspieler Niklas Süle bei "Sky". Doch die sensationelle 1:2 (0:0)-Pleite gegen die TSG Hoffenheim sei verdaut - "so gut's halt geht".

Eine echte Sause war von den Bayern-Profis beim traditionellen Wiesn-Besuch am letzten Festtag mit Frauen und Kindern allerdings auch nicht zu erwarten, wenngleich Kapitän Manuel Neuer einräumte: "Irgendwann wird es lockerer an den Tischen. Dann kann man das auch mal für ein paar Stunden vergessen."

Aber, erklärte er weiter: "Man denkt natürlich über gestern nach und spricht auch darüber."

Wenige Tage nach dem Champions-League-Rausch beim magischen 7:2 gegen Tottenham Hotspur herrschte somit in erster Linie Ernüchterung vor. "Wir haben die Bundesliga noch mal spannend gemacht", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zerknirscht gemeint. An der "Teambuilding-Maßnahme" im Promizelt wollte er aber nicht rütteln.