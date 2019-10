Interpretationen zu Martínez' Reaktion "komplett falsch"

Dan Istitene, getty

Javi Martínez hat seinen Stammplatz beim FC Bayern verloren

Javi Martínez kam bei der Niederlage des FC Bayern München gegen Hoffenheim erneut nicht zum Einsatz. Die Enttäuschung war beim Spanier über die Nichtberücksichtigung enorm. Dass der 31-Jährige jedoch vor der Partie auf der Bank geweint hat, wies Co-Trainer Hansi Flick nun entschieden zurück.

Die Interpretationen, die kurzerhand im Netz Verbreitung fanden, seien "komplett falsch", so Flick gegenüber "spox.com" und "Goal": "Dass ein Spieler nicht zufrieden sein kann, wenn er nicht spielt, ist klar. Jeder Profi hat den Anspruch zu spielen. Aber was bei Javi daraus gemacht wurde, ist too much."

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw hatte sich vor dem Anpfiff zum Defensiv-Spezialisten auf die Bank gesellt und ihn tröstend in den Arm genommen.

Martínez war offenbar auch deshalb enttäuscht, weil seine Lebensgefährtin Aline eigens mit den gemeinsamen Kindern ins Stadion gekommen war.

Der langjährige Bayern-Profi kommt in der laufenden Bundesliga-Spielzeit erst auf drei Einwechslungen, Trainer Niko Kovac vertraut sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung auf andere Bayern-Stars. Flick stellte jedoch klar: "Jeder Spieler wird benötigt und seine Chance bei uns bekommen."