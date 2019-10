Rummenigge verrät: So bleibt der FC Bayern konkurrenzfähig

Alexandra Beier, getty

Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern fordert weniger Länderspiele

In der Champions League wartet der FC Bayern München seit 2013 auf den großen Coup. Dennoch glaubt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, dass der deutsche Fußball-Meister europäisch gut mithalten kann. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, fordert der 64-Jährige Maßnahmen von der FIFA und der UEFA.

"Um international konkurrenzfähig zu bleiben, muss man innovative Wege gehen. Wer aber die große Revolution oder große Welle fordert, betreibt Effekthascherei", schrieb Rummenigge in einer Stellungnahme im "kicker".

"Denn die Wahrheit ist: Immer mehr ist nicht immer besser. Eine Rückbesinnung auf Qualität bei weniger Streben nach Gigantismus wäre für das Gesamtkunstwerk Fußball hilfreich", betonte Rummenigge und ergänzte: "Da sind alle gefordert, vornehmlich FIFA und UEFA."

Konkret forderte der Bayern-Vorstandsboss, dass es in Zukunft weniger Länderspiele gibt. "1966 hatte eine WM 16 Teams, 32 in 2014 - 2026 sind es 48. Das bedeutet Raubbau an den Profis", so Rummenigge: "Das Kernproblem ist: Den Spielern wird immer mehr zugemutet."

Dem FC Bayern "muss nicht bange sein"

Der 64-Jährige riet außerdem dazu, keine neuen Turniere zu erfinden und von Aufstockungen Abstand zu nehmen: "Der Fußball muss greif- und nahbar bleiben, darf sich nicht als künstlich aufgebautes Produkt darstellen."

Mit Blick auf die Zukunft des FC Bayern stellte Rummenigge klar: "Unserem Verein muss nicht bange sein: Wir sind einer der wenigen Klubs Europas, die sportlich wie wirtschaftlich gut aufgestellt sind."

Auch in den nächsten Jahren werde der FC Bayern die Werte vertreten, die den Klub abheben und ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, auf das die Münchner stolz sein können. "Wir sind ein bayerischer Klub, in München daheim, in der Welt zu Hause", so Rummenigge.