RB Leipzig will bald ein "Top-Verein in Europa sein"

Stuart Franklin, getty

Oliver Mintzlaff will RB Leipzig weiter nach vorne bringen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig schreckte in seiner zehnjährigen Geschichte noch nie vor großen Ambitionen zurück. Das sportliche Fernziel, die Roten Bullen zu einem Spitzenklub in Europa zu formen, ist im Verein weiter präsent, wie RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff betonte.

"Im Jahr 2030 wollen wir ein Top-Verein in der Bundesliga und auch in Europa sein und uns als eine der attraktivsten Marken etabliert haben", stellte der RB-Macher in einem Gastbeitrag im "kicker" klar.

Derzeit spielt Leipzig als Champions-League-Teilnehmer und Tabellenvierter der Bundesliga eine starke Rolle und will sich Deutschlands Fußball-Elite weiter oben festbeißen.

"Wir befinden uns seit ein paar Jahren auf einem hochattraktiven Weg auf und neben dem Platz - und diesen werden wir bis 2030 weiter ausbauen. Unser Wachstum als Klub wird in vielen Bereichen ebenfalls weitergehen", fügte Mintzlaff dazu an.

Mintzlaff: Fußball muss bezahlbar bleiben

Neben den wichtigen strategischen Entscheidungen, die Digitalisierung des Vereins voranzutreiben und den Klub auf allen wirtschaftlichen Ebenen wettbewerbsfähig in ganz Europa zu halten, liegt Mintzlaff vor allem die Nähe zu der Anhängerschaft von RB am Herzen.

"Entscheidend für mich ist auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Fußball für unsere Fans bezahlbar bleibt, dass wir weiterhin volle Stadien mit einzigartiger Stimmung haben. Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen", will der Leipziger Geschäftsführer künftig noch mehr Menschen für den Klub begeistern.