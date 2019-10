Matthäus: Müller leidet unter Coutinho-Verpflichtung

Boris Streubel, getty

Lothar Matthäus hat sich zur Lage von Thomas Müller beim FC Bayern geäußert

Deutschlands Rekord-Fußballer Lothar Matthäus hat sich zur Lage beim FC Bayern und insbesondere zur Personalie Thomas Müller geäußert, der zuletzt zum fünften Mal in Folge nicht in der Startelf stand und die Niederlage gegen 1899 Hoffenheim (1:2) lange Zeit von der Bank aus verfolgen musste.

"Thomas ist natürlich nicht irgendein Spieler, sondern verkörpert wie kaum ein anderer den FC Bayern", erklärte Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky". "Dass er nach so einem Spiel frustriert ist, nichts sagen will und rundum enttäuscht ist, ist ganz normal."

Bei den besten Teams der Welt sei es jedoch üblich, dass auch Spieler mit Weltklasse-Niveau nur auf der Bank sitzen, so der TV-Experte weiter. "Jeder Spieler darf und muss sauer sein, wenn er draußen ist. Aber die Regel ist: der Trainer entscheidet und fertig", schrieb Matthäus, der Müllers Misere vor allem an einem Top-Transfer des Sommers festmachte:

"Die Bayern haben mit Coutinho ihren Wunsch-Zehner ausgeliehen und Thomas ist aktuell derjenige, der am meisten darunter leidet", analysierte der 58-Jährige und fügte an, dass beide zusammen nicht vorgesehen seien.

"Das muss und wird Müller annehmen und wie jedes Jahr trotzdem für Furore sorgen", ist sich Matthäus sicher, "auch wenn er im Moment eine schwere Phase durchmacht."