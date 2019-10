Tuchel verrät Details über Neymar-Theater

Srdjan Stevanovic, getty

Neymar wollte Paris Saint-Germain im Sommer verlassen

Die schier endlose Transfer-Saga um Superstar Neymar bestimmte in den letzten Monaten die Schlagzeilen rund um Paris Saint-Germain. Trainer Thomas Tuchel hat sich nun noch einmal ausführlich zum Wechsel-Theater geäußert.

"Ich wusste, dass er den Verein verlassen wollte", erklärte Tuchel im "beINSPORTS"-Interview: "Und er wusste, dass ich dagegen bin. Dass es für mich weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Schritt gewesen wäre."

Während sowohl Tuchel als auch Neymar ihren jeweiligen Standpunkt klarmachten, entschied letztlich der Klub, Neymar nicht gehen zu lassen. "Wir wussten, dass es nicht meine und auch nicht seine Entscheidung sein würde. Wir waren uns einig, dass es über unsere Köpfe hinweg entschieden werden würde", verriet Tuchel, dass PSG am Ende über die sportliche Zukunft des Brasilianers richtete.

Nachwehen fürchtet Tuchel trotz des turbulenten Sommers nicht. "Unser Verhältnis sollte es nicht beeinflussen, weil wir von Anfang an wussten, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir weiter zusammenarbeiten. Es wäre dumm gewesen, das alles zu ruinieren", so der Trainer.

Auch Neymar scheint sich mit einem weiteren Jahr in Paris angefreundet zu haben. Trotz heftiger Fan-Proteste zeigte der Brasilianer in den ersten Spielen nach seiner Rückkehr, wie wertvoll er sein kann. In fünf Spielen traf Neymar vier Mal. Drei Mal erzielte er dabei den entscheidenden Treffer zum Sieg.