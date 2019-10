Weidenfeller rechnet mit BVB-Kritikern ab

Christof Koepsel, getty

Roman Weidenfeller ist von der Qualität des BVB überzeugt

Sportlich läuft Borussia Dortmund den eigenen Ansprüchen bislang hinterher. Immer öfter wird dem Team mangelnde Mentalität vorgeworfen. Nun hat sich BVB-Legende Roman Weidenfeller in die Debatte eingeschaltet und mit den Kritikern abgerechnet.

"Ich kann ihnen ehrlich sagen: Die Mentalitätsfrage kommt immer dann auf, wenn man nichts anderes mehr weiß", polterte Weidenfeller am Rande eines Freundschaftsspiels zwischen den DFB-All-Stars und den Azzurri Legends in Fürth.

Nachdem die Dortmunder die letzten drei Bundesliga-Spiele nicht gewinnen konnten - jeweils nach Führung und späten Gegentoren - war die Kritik an Trainer Lucien Favre und seinem Team immer lauter geworden.

Weidenfeller kann das nicht nachvollziehen. "Ich glaube, dass wir in Dortmund den besten Kader aller Zeiten haben, dass wir unheimlich gute Einzelspieler haben, die sich jetzt noch als Team finden müssen. Dann haben wir immer noch alle Möglichkeiten", ist der 39-Jährige überzeugt.

Zudem müsse man das Positive sehen. Der Rückstand auf die Tabellenspitze sei noch gering und "die Saison ist noch lang", sagte Weidenfeller, der 16 Jahre für den BVB spielte und 2011 sowie 2012 mit den Schwarz-Gelben deutscher Meister wurde.

BVB erwartet Mammutprogramm

Ob das Team zusammenfindet und die Qualität des Kaders ausspielen kann, zeigt sich in den kommenden Wochen. In der Bundesliga stehen die schweren Spiele gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, Erzrivale FC Schalke, den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg sowie Titelverteidiger FC Bayern an.

Zudem muss der BVB im Pokal erneut gegen Gladbach sowie in der Champions League zweimal gegen Inter Mailand ran. Nach diesem Mammutprogramm dürften die Dortmunder endgültig wissen, wo sie stehen.